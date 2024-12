"IL PENSIONAMENTO È UN MITO, UNA SCIOCCHEZZA. IL MECCANISMO UMANO NON TE LO CONSENTE" - ECCO UN ALTRO VECCHIETTO CHE NON HA INTENZIONE DI FARSI DA PARTE: IL 77ENNE DAVID LETTERMAN, CHE HA PRESENTATO LA SERIE "NON NON C'È BISOGNO DI PRESENTAZIONI": "SE SEI IN SALUTE VUOI ESSERE PRODUTTIVO E TROVERAI IL MONDO DI ESSERLO. UNA VOLTA CHE HO DETTO ADDIO AL MIO SHOW, CI HO MESSO UN PAIO DI ANNI PER CAPIRE, PER RENDERMI CONTO DEI RITMI DIVERSI... BISOGNA TROVARE QUALCOSA CHE…"

david letterman 1

(ANSA) - L'idea di andare in pensione è sia una sciocchezza che un mito. E' l'opinione di David Letterman, per oltre 30 anni sulla scena con Late Night with David Letterman e attualmente su Netflix per presentare la serie Non c'è bisogno di presentazioni.

david letterman al late show

Intervistato da GQ, il comico e presentatore, 77 anni, ha detto che non ha per nulla intenzione di fare il pensionato. "Il pensionamento è un mito - ha detto - è una sciocchezza. Non si va in pensione, il meccanismo umano non te lo consente. Che si fa? Ci si mette sul divano e si aspetta per Judge Judy? (programma televisivo statunitense, ndr). Ma fatemi il piacere!".

"Se sei in salute - ha aggiunto - vuoi essere produttivo e troverai il mondo di esserlo. Una volta che ho detto addio al mio show, ci ho messo un paio di anni per capire, per rendermi conto dei ritmi diversi... Bisogna trovare qualcosa che diventa importante per sè".

david letterman DAVID LETTERMAN BARACK OBAMA maurizio costanzo david letterman david letterman 3 david letterman 2 david letterman 5 show di david letterman oscar 1995