28 apr 2020 16:35

"PERCHÉ IO CHE PAGO LE TASSE REGOLARMENTE, DOVREI VEDERE AIUTARE PARRUCCHIERI CHE RIESCONO AD EVADERE OLTRE IL 60% DEI LORO INCASSI?” - UN LETTORE INDIGNATO CI SCRIVE: “L'ITALIA HA UNO DEI MAGGIORI LIVELLI DI EVASIONE FISCALE DA SEMPRE, DAGLI IMPRENDITORI AI PARRUCCHIERI PASSANDO PER I TASSISTI, EPPURE OGGI, ECCOLI LÌ A LAMENTARSI E BATTERE CASSA, ADDIRITTURA MINACCIANDO RIVOLTE SOCIALI. PERCHÉ INVECE NON LI LASCIAMO SPENDERE I TANTI SOLDI IN NERO CHE SI SONO MESSI IN TASCA DA DECENNI?"