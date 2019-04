"PORRO HAI SBAGLIATO, DEVI ANDARE A NOME DI FABIO FAZIO, COSÌ TI RILASCIANO TUTTE LE INTERVISTE DEL MONDO…" - SALVINI IRONIZZA DOPO CHE MICHELA MURGIA RIFIUTA L’INTERVISTA CON L’INVIATO DI 'QUARTA REPUBBLICA' (CHE PONEVA A TUTTI LA STESSA DOMANDA: “NON È TROPPO FACILE PARLARE DI IMMIGRAZIONE DOVE IL PROBLEMA NON SUSSISTE?")

Alessandro Zoppo per www.ilgiornale.it

Michela Murgia non vuole parlare ai microfoni di “Quarta Repubblica”, il talk di Nicola Porro in onda tutti i lunedì in prima serata su Rete 4.

La scrittrice sarda era stata raggiunta dall’inviato della trasmissione Claudio Rinaldi al Macro, il Museo d’Arte Contemporanea di Roma in Via Nizza, nel quartiere Salario-Nomentano. L’occasione era l’assemblea generale “On Board”, organizzata da Mediterranea (l’ong che ha denunciato il governo) per fare un punto sui presidi umanitari in mare.

Durante l’evento, si sono alternati dibattiti, assemblee e workshop, con interventi di artisti, docenti, avvocati, attivisti e scrittori, tra cui Luca Casarini (capo missione della nave Mare Jonio che ha raccolto 49 migranti in acque libiche), Emilio Santoro (professore di Filosofia del Diritto all’Università di Firenze), Franco Monicchi (presidente di Emmaus Italia), Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e, appunto, la Murgia.

Fresca di pubblicazione per Salani con il suo nuovo libro “Noi siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo”, Michela Murgia ha rifiutato di parlare con l’inviato di “Quarta Repubblica”, che poneva agli ospiti una semplice domanda: "Non è troppo facile parlare di immigrazione dove il problema non sussiste?" La scrittrice ha prima chiesto di che programma fosse Rinaldi (“Che cos’è Quarta Repubblica?”), poi ha gentilmente declinato l’invito a rispondere una volta appreso si trattava della trasmissione Mediaset.

“Devo dire che è fantastica”, ha commentato Porro riprendendo la linea da studio. “Devo dare un consiglio a Claudio Rinaldi: non devi dire che sei di Quarta Repubblica, così portavi a casa il risultato”, ha aggiunto. Matteo Salvini, ospite del programma, ha colto la palla al balzo e ha commentato anche lui l’accaduto con ironia. “Porro – ha detto il ministro dell’Interno – ti do un consiglio: devi andare a nome di Fabio Fazio, così ti rilasciano tutte le interviste del mondo. Hai sbagliato”.

