LA RITROVATA BONAGGINE DI BELEN E’ MERITO DI UNA SERENITA’ RECUPERATA O DI UN REFRESH ESTETICO? AH, NON SAPERLO…

Alberto Dandolo per Dagospia

Belin Belen è ai nastri di partenza per debuttare come conduttrice su Real Time con un programma sui sentimenti. Chi l'ha vista a Milano l'ha trovata in splendida forma e più gnocca che mai.

Aveva un volto fresco e levigato come quello di una adolescente. Merito della serenità interiore ritrovata o di un sapiente refresh estetico? Ah, non saperlo...

"Quando l'ho vista sullo schermo mi sono bagnata tutta" ha così chiosato la famosissima cantante, segretamente fluida, alla vista di Celeste dalla Porta, attrice protagonista dell'ultimo film di Paolo Sorrentino Parthenope. Di chi stiamo parlando?

Il noto trapper meneghino amante delle scarpe sportive (ne ha una collezione costosissima e ben esposta in casa) nonostante abbia delle restrizioni legali, organizza un party dietro l'altro con grandi incazzature dei suoi condomini. Di chi stiamo parlando?

Chi è quel potente conduttore Rai che in pubblico li esalta ma che in privato dice pesta e corna di Amadeus e di Alessandro Cattelan? Ah, non saperlo...

"Il generale Vannacci è grande in tutto. Un uomo con le sue doti non l'ho mai incontrato in vita mia" così sentenzio' l'altra sera la bombastica Sylvie Lubamba durante una cena in pieno centro a Milano. A quali doti si riferiva? L'affare si ingrossa...

Myrta Merlino imperversa ogni giorno in tv con il suo Pomeriggio 5 spaziando dalla cronaca nera all'attualità e strizzando anche l'occhio al gossip. Nonostante i buoni, seppur non esaltanti, dati d'ascolto secondo quanto ci risulta la brava Myrta dalla prossima stagione televisiva non sarà più al timone del programma pomeridiano della rete ammiraglia del Biscione.

I vertici Mediaset infatti hanno intenzione di rinnovare lo storico format a partire dalla conduzione. Per la Merlino avrà inizio una nuova avventura professionale all'interno del Gruppo o emigrera' verso altri "lidi"?

Paolo Bonolis è tornato in Rai per la finale di “Tale e quale show”, il longevo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Solo il primo passo, secondo i soliti ben informati, per il rientro del conduttore sulle reti del Servizio pubblico.

Bonolis infatti già da alcuni mesi sta facendo fuoco e fiamme per riportare il suo programma del cuore "Il senso della vita" sulla rete ammiraglia e salutare definitivamente Mediaset.

Le trattative tra Paolo e Viale Mazzini non si sono mai interrotte e starebbero ad una svolta decisiva. Inoltre l'ex marito della Bruganelli può anche contare sul sostegno di un fan d'eccezione che in questo momento in Rai ha molto potere. Il suo nome? Stefano De Martino.

