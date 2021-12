10 dic 2021 13:57

"QUANDO FACEVO IL GIUDICE A "TALE E QUALE SHOW" ERANO TUTTI CANI..." - OSPITE DI “AMICI” A MEDIASET, CHRISTIAN DE SICA SGANCIA UN SILURO SUL VARIETÀ DELLA RAI - IL PARAGONE FA GODERE MARIA DE FILIPPI CHE, PER DOVERE DI DIPLOMAZIA, LO RIPRENDE: “QUESTO NON LO DEVI DIRE…” - UNA FIGURACCIA PER DE SICA CHE SPUTA NEL PIATTO IN CUI HA MANGIATO DAL 2013 AL 2017: IL GIUDICE NON L'HA FATTO CERTO GRATIS, E' STATO LAUTAMENTE PAGATO...