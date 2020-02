"QUANDO HANNO ANNUNCIATO JUNIOR CALLY HO SPENTO LA TV, NON HO VOLUTO GUARDARLO" - GESSICA NOTARO, SFREGIATA CON L’ACIDO DALL’EX COMPAGNO, CRITICA IL CANTANTE A 'CIRCO MASSIMO' - “JUNIOR CALLY USA LA MASCHERA PER IDOLATRARE LA VIOLENZA, IO PER COPRIRNE I SEGNI” - MA IERI ERA SUL PALCO SENZA COPRIRSI IL VOLTO - VIDEO

"Quando l'hanno annunciato ho preferito spegnere la tv, non ho voluto guardarlo": a Circo Massimo, su Radio Capital, Gessica Notaro rivela di non aver visto la performance a Sanremo di Junior Cally. Dopo l'esibizione di martedì sul palco dell'Ariston, insieme ad Antonio Maggio, con la canzone "La faccia e il cuore", la cantante e ballerina sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato ha criticato il rapper romano, travolto dalle polemiche per delle sue canzoni violente:

"Lui usa la maschera per fare show e idolatrare la violenza, io sono costretta a indossarla per rimediare ai danni della violenza subita", dice a Massimo Giannini e Oscar Giannino, "Da tre anni, di notte e quando sono a casa anche di giorno, devo indossare una guaina elasto-complessiva per tenere sotto controllo le cicatrici perché altrimenti si gonfierebbe il volto".

Notaro, però, si dice "piacevolmente stupita, fino a qualche anno fa un caso del genere non avrebbe nemmeno sollevato una polemica così. Questo vuol dire che tutto il lavoro di sensibilizzazione che stiamo facendo sta funzionando: la gente ha maggiore conoscenza sul tema, è rimasta indignata e ha protestato. È un ottimo segno, vuol dire che le coscienze si sono risvegliate.

Vuol dire che siamo qualche passo avanti". Non avrebbe però chiuso le porte dell'Ariston a Cally: "Io non sono mai entrato nel merito della sua presenza a Sanremo. Non ho gradito nemmeno tutta la polemica su Amadeus, che invece mesi fa, quando gli presentammo il nostro brano, non ha esitato un attimo a dire di sì, perché è sempre stato molto sensibile sul tema. Poi si è trovato fra le mani la canzone di un artista capace, perché", sottolinea, "ho visto dei video di Junior Cally, sul palco è abile, mi dicono che la canzone ha un buon ritmo e piace.

Quindi il tema è che si sono ritrovati a fare una scelta su quel brano, e probabilmente non è stato così esplicito rendersi conto subito di quello che aveva fatto qualche anno fa. Nel momento in cui se lo sono ritrovati lì hanno dovuto fare i conti con degli scheletri dell'armadio di cui probabilmente non erano a conoscenza". "Ieri ho parlato a telefono con Imma, la madre di Noemi Durini, uccisa a 16 anni due anni fa", continua Gessica Notaro, "mi ha detto che aveva i brividi e che probabilmente non avrebbe guardato Sanremo.

Mi sono sentita di essere solidale con queste persone. Ho fatto un passo indietro, ho evitato di farmi prendere dalla curiosità, ho preferito spegnere per rimanere coerente nei confronti del mio pensiero e per rispetto di chi ha perso figlie, sorelle e madri per colpa di uomini violenti". Notaro poi applaude all'intervento di Rula Jebreal: "È stata eccezionale. Ha trattato il tema con una delicatezza incredibile, e ha riscosso il successo che meritava. Il suo intervento porterà tante persone a riflettere".

Da https://www.tgcom24.mediaset.it/

“Io e Junior Cally abbiamo una cosa in comune: la maschera. Lui la usa per idolatrare la violenza, io per coprire i segni della violenza“. Lo ha detto Gessica Notaro all’Ariston, dopo la prima serata del Festival di Sanremo. La modella riminese è stata vittima della terribile violenza subita tre anni fa dal suo ex compagno, che l’ha sfigurata con l’acido. La Notaro ha portato il brano "La faccia e il cuore", manifesto contro la violenza sulle donne.

"Un brano - ha sottolineato Gessica - che serve a trasmettere che chi si deve vergognare non siamo noi donne ma sono loro, gli uomini violenti". "Non è che non abbia voluto prendere posizione di fronte alla questione Junior Cally - ha detto ancora la Notaro rispondendo alle domande dei cronisti - non abbiamo voluto alimentare la polemica solo perché abbiamo pensato che portare un messaggio di speranza bastasse".

Il messaggio, già contenuto nella sua presenza a Sanremo, è stato amplificato dall'esibizione di martedì sera all'Ariston. La giovane ha cantato "La faccia e il cuore", una canzone scritta da Antonio Maggio, con lei sul palco, e Ermal Meta e ispirata alla sua storia. Un'esibizione che ha confermato la sua volontà di riscatto dalla terribile violenza subìta.

