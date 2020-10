"QUEI MOVIMENTI SUL LETTO… SI VEDE CHE ORMAI SEI ESPERTA, TI VENGONO BENISSIMO…" - A “BALLANDO CON LE STELLE” GUILLERMO MARIOTTO FA UNA BATTUTACCIA A ELISA ISOARDI, CHE SI E’ ESIBITA NONOSTANTE IL PROBLEMA ALLA CAVIGLIA - I SOCIAL LO IMPALLINANO (“UN CAFONE DEL GENERE MERITEREBBE PESANTI CALCI IN CULO") E CRITICANO L’ALTRA GIURATA, SELVAGGIA LUCARELLI: “SI È SCHIERATA CONTRO LE FRASI (SQUALLIDE) DI BALOTELLI PER ATTACCARE IL GF VIP, CHISSÀ SE SCRIVERÀ LE STESSE COSE CONTRO MARIOTTO…” - IL SILENZIO DI MILLY CARLUCCI

Elisa Isoardi, ieri, era a Ballando con le stelle. C'era nonostante tutto, nonostante i problemi alla caviglia e il dolore. Per la conduttrice la sfida di ballo è prima di tutto una sfida con se stessa, motivo per il quale ha fatto il possibile per presentarsi in pista con il suo ballerino, Raimondo Todaro.

La loro coppia è stata messa a dura prova da una serie di casualità sfortunate, tra le quali l'appendicite con peritonite del ballerino professionista ma dopo qualche settimana di assenza, il ragazzo è tornato in pista. Certo limitata nei movimenti, Elisa Isoardi si è presentata davanti alla giuria con una coreografia che il suo maestro ha dovuto adattare alla situazione e che ha portato Guillermo Mariotto a esporsi con una battuta che non molti hanno gradito.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono stati bravi a montare una coreografia in linea con le attuali possibilità fisiche della conduttrice. Non un'esibizione particolarmente dinamica ma comunque appassionante, sensuale e con la giusta carica di erotismo, tanto che al pubblico ha gradito il momento. Anche i giudici in studio sono sembrati piacevolmente colpiti dalla prova di Todaro e della Isoardi ma il giurato venezuelano, forse nel tentativo di fare un complimento alla conduttrice è scivolato si una battuta da molti considerata di pessimo gusto.

"Quei movimenti sul letto… Si vede che ormai sei esperta, ti vengono benissimo…", ha esclamato Mariotto, probabilmente nel tentativo di fare un complimento. Elisa Isoardi ha preferito non replicare e la puntata è andata oltre, ma al pubblico a casa quelle parole non sono sfuggite e, soprattutto, non sono piaciute. Chiara l'allusione sessuale del giudice nei confronti della conduttrice, che ha abbozzato senza replicare.

Ovviamente diversa è stata la reazione dei social network, che si sono scagliati contro Guillermo Mariotto per quel commento. "Un cafone del genere che si rivolge così a una signora meriterebbe pesanti calci in culo", ha scritto Emanuele su Twitter. Sono tanti i commenti come il suo, anche perché è ancora fresco nei ricordi dei telespettatori il siparietto di Mario Balotelli nella casa del Grande Fratello e la sua battuta infelice a Dayane Mello.

Diversi utenti, infatti, hanno messo a paragone i due momenti e non hanno potuto fare a meno di notare il silenzio di un'altra giurata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, solitamente caustica e solerte nel commentare quanto vede in tv. "Selvaggia scrive post contro le frasi (squallide) di Balotelli per attaccare il Gf Vip, chissà se scriverà le stesse cose contro Mariotto", si chiede un'utente. Ma c'è chi non ha gradito nemmeno il comportamento della conduttrice di Ballando con le stelle: "La Carlucci muta. Dopo il caso di Balotelli al Gf Vip, stasera anche in Rai si gioca con le battute sessiste".

