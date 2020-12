"QUERELO LUTTAZZI'' - FELTRI: ''DA VARI GIORNI ORMAI SI È TUFFATO NEL POZZO NERO DEL ''FATTO QUOTIDIANO'' TRASFORMANDO IN STERCO LE MIE OPINIONI, SOLO PERCHÉ A LUI PIACE PASCERSI DELLE PROPRIE DEIEZIONI, PER DARE ADDOSSO A MIO FIGLIO MATTIA, REO DI NON AVER MESSO SUL SUO GIORNALE UN COMMENTO SGANGHERATO DI LAURA BOLDRINI. IN REALTÀ IO HO SCRITTO SOLTANTO CHE LA FANCIULLA ERA SEMMAI IMPUTABILE DI INGENUITÀ E IMPRUDENZA..."

Vittorio Feltri per "Libero quotidiano"

vittorio feltri

Da vari giorni ormai si pubblicano articoli di Daniele Luttazzi per dare addosso a mio figlio Mattia, reo di non aver messo sul suo giornale un commento sgangherato di Laura Boldrini, in cui accusava me di attribuire lo stupro commesso da Alberto Genovese alla sua vittima, una ragazza di 18 anni, sottoposta a un trattamento a base di cocaina che l' aveva resa rimbambita.

In realtà io ho scritto soltanto che la fanciulla era semmai imputabile di ingenuità e imprudenza avendo accettato per la terza volta gli inviti del violentatore seriale e notorio.

luttazzi

Quindi siamo di fronte a un clamoroso falso ideologico per giunta reiterato, meritevole di querela. Provvederò anche a questo. Per ora mi basta dire che il povero Luttazzi si è tuffato nel pozzo nero del Fatto Quotidiano trasformando in sterco le mie opinioni, solo perché a lui piace pascersi delle proprie deiezioni.

Peraltro trascura di sottolineare che la signorina vessata dal drogato straricco è stata abbandonata dai suoi legali e medici consulenti poiché avrebbe intessuto con amici e soci del proprio persecutore una trattativa affinché questi le dia un cospicuo risarcimento danni, si parla di cinque milioni di euro.

VITTORIO FELTRI

Se il negoziato dovesse andare a buon fine dovrei ritirare la mia accusa di ingenuità alla povera donzella torturata, in quanto non ho mai visto che una donna abbia ricevuto, in cambio di un abuso sessuale, la astronomica cifra di cinque milioni di euro.

Che le auguro ovviamente di incassare, raccomandandole di non spendere tanto denaro in droga, bensì in opere di bene. Senza considerare comunque che una somma simile a 18 anni non l' ha mai ricevuta nessuno. La bella addormentata nel bosco si accontentò del bacio di un principe.

alberto genovese

Tuttavia è giusto così, dal momento che Genovese, non essendo aristocratico, ma un maiale, è normale che saldi il suo debito a suon di milionate. Non è questo che stupisce, piuttosto è la circostanza che un volgare stupro, da condannare con severità in tribunale, diventi una fonte di reddito pazzesco.

alberto genovese 2

Non ci meraviglierebbe che altre postadolescenti si facessero vive e bussassero a casa per ottenere dal re del web un mazzo di contanti onde chiudere eventuali contenziosi apertisi in camera da letto sulla spinta di sostanze stupefacenti distribuite e assunte senza remore. Se succederà ci consolerà constatare che le povere martiri sacrificate nell' attico avranno una esistenza agiata.

VITTORIO FELTRI vittorio feltri DANIELE LUTTAZZI DANIELE LUTTAZZI vittorio feltri da giovane