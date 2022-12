'MAMMA, HAI FATTO UNA FESTA IN MASCHERA?'. NO, PERCHÉ? 'I BAMBINI DEI VICINI GIURANO DI AVER VISTO UN TIPO IN COSTUME”

"LE RAGAZZE DI OGGI NON SCOPANO COME NOI. PRIMA STAVAMO PIÙ ZITTE. E CI SI DIVERTIVA" -

«LE RAGAZZE DI OGGI NON SCOP... COME NOI»

Ornella Vanoni non ha mai avuto peli sulla lingua. E questa volta non le manda a dire nemmeno alle giovani di oggi colpevoli, a suo dire, «di non scop.... come noi una volta». Il giudizio la cantante milanese lo ha espresso durante un concerto a Roma scatenando non poche polemiche.

E ora, in un'intervista al Fatto Quotidiano, ha completato il concetto. «È vero. Il problema è che non trovano compagni, i maschi sono diventati timidi», ha spiegato. Ma la colpa non è tutta dei maschietti. «Il guaio è sorto quando noi donne abbiamo cominciato a parlare troppo. Prima stavamo più zitte. E ci si divertiva», ha aggiunto. Parole che senza dubbio non mancheranno di accendere altre polemiche. Per di più, secondo la Vanoni, a peggiorare la situazione è arrivato il movimento MeeToo...

Il Me too è una giusta rivendicazione, oggi. Ha complicato lo scenario?

VANONI ZERO

Ci sono stati casi tragici. Però se penso a quell'attrice italiana che ha dato inizio al movimento e poi ha fatto dei film con il produttore che ha denunciato, i conti non mi tornano.

Emma ha detto che non fa l'amore da un anno. E che deve "cominciare a darla via"

Come un fresbee. Ah ah ah. No, Emma esce da un brutto periodo, ma è molto sensuale, non può aver problemi a trovare accompagnatori. Cosa diversa è un legame profondo, non è facile. Emma è anche una delle cantanti che resterà. Come Elisa, Malika Ayane o Giorgia.

Ornella si nasce, una delle canzoni dello show e del suo ultimo album, l'ha scritta Renato Zero.

ZERO VANONI

Bellissima. Con Renato siamo amici da tanto. La prima volta venne a casa mia sull'Appia Antica, mi cantò Il Triangolo e tutto il resto. Portentoso. Quella sera era vestito sobriamente di nero, con una bandana in testa. Il mattino dopo mio figlio mi dice: 'Mamma, hai fatto una festa in maschera?'. No, perché? 'I bambini dei vicini giurano di aver visto un tipo in costume'. A proposito…

Dica.

L'anno prossimo voglio affittare un appartamento e stare un po' a Roma. Con gli amici.

Tra gli uomini, cosa ricorda di Battiato?

VANONI ZERO

Uomo di grande altezza spirituale, ma che sapeva essere lieve. Un solitario amato da tutti. Diceva: 'Donne? Solo amiche. Non voglio litigare per un dentifricio'.

Album in cantiere?

Ci sto pensando. Un concept? Magari come Guccini. Nel suo disco c'è la mia Ma Mi.

La sua sigla qual è?

Domani è un altro giorno. Anche attuale, direi.

