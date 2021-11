"REPORT" SCRIVE A DAGOSPIA: "NON POSSIAMO TACERE SUL FANGO CHE STA CIRCOLANDO SUL PROGRAMMA A CUI COLLABORIAMO DA ANNI, ALCUNE E ALCUNI DI NOI DA DECENNI. CONSIDERIAMO RIDICOLE E OFFENSIVE LE PAROLE RIPORTATE IN PUBBLICO TRATTE DA UNA LETTERA ANONIMA CHE METTONO IN DISCUSSIONE LA PROFESSIONALITÀ DI COLLEGHI E COLLEGHE. QUANDO IL LAVORO D'INCHIESTA È INATTACCABILE, SI TENTA DI COLPIRE SUL PERSONALE. EVIDENTEMENTE IL LAVORO DELL'INTERA REDAZIONE DÀ FASTIDIO A TROPPI…"

Riceviamo e pubblichiamo:

sigfrido ranucci 2

Non possiamo tacere sul fango che sta circolando sul programma a cui collaboriamo da anni, alcune e alcuni di noi da decenni. Consideriamo ridicole e offensive le parole riportate in pubblico tratte da una lettera anonima che mettono in discussione la professionalità di colleghi e colleghe.

Ci spiace constatare che queste calunnie abbiano trovato eco all'interno dell'Organo di Vigilanza sul Servizio pubblico radiotelevisivo, in una interrogazione che getta ombre sulla correttezza dell'intero nostro lavoro. Da quando è iniziata la sua storia, quasi 25 anni fa, Report ha sempre avuto una sola linea: trovare e approfondire le notizie, verificarle oltre ogni ragionevole dubbio e renderle pubbliche perché questo è il dovere di ogni giornalista.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

Ci dispiace ancora di più che le principali vittime di questa vicenda siano le colleghe che lavorano in redazione e realizzano le inchieste, con grande professionalità, passione per il lavoro giornalistico e serietà indiscussa. E ci colpisce che se ne parli solo ora, per stessa ammissione di alcuni membri della Commissione, diversi mesi dopo la circolazione del testo anonimo e non quando a suo tempo ricevuto, questo proprio a ridosso della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

sigfrido ranucci

A respingere al mittente le accuse di inchieste pretestuose basta la storia degli attacchi giudiziari ricevuti da Report, che ha sempre dimostrato l'inattaccabilità dei suoi servizi e delle sue croniste e cronisti. Ci sembra di assistere a un copione troppo spesso, in passato, già letto e subìto da colleghe e colleghi che davano fastidio. Quando il lavoro d'inchiesta è inattaccabile, si tenta di colpire sul personale. Evidentemente il lavoro dell'intera redazione dà fastidio a troppi.

L'INTERA SQUADRA DI REPORT

