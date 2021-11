17 nov 2021 12:20

"REPUBBLICA": "SI SBLOCCANO LE NOMINE RAI: L'EX PRESIDENTE MONICA MAGGIONI ANDRÀ A DIRIGERE IL TG1. SANGIULIANO RESTA AL TG2, COSÌ COME ALESSANDRO CASARIN ALLA TESTATA REGIONALE. SIMONA SALA LASCIA IL GIORNALE RADIO, ALLA CUI GUIDA VIENE DIROTTATO ANDREA VIANELLO, PER ANDARE AL TG3 AL POSTO DI MARIO ORFEO, CHE ANDRA' AGLI APPROFONDIMENTI GIORNALISTICI. RAINEWS VA A PAOLO PETRACCA" - CONTE E LETTA NON HANNO TOCCATO PALLA: LE NOMINE SONO ARRIVATE DIRETTAMENTE DA DRAGHI, FUNICIELLO FUORTES E STRIZZANO L'OCCHIO A SALVINI E MELONI (VEDI LE CONFERME CASARIN E SANGIULIANO)