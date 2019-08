"RIDGE", CHE BRUTTA FINE: ORMAI VA A CANTARE PER SAGRE - "SPY": CANOTTA, FAZZOLETTO AL COLLO E SOLITO CAPELLO TINTO, RONN MOSS, CHE ORA E' TORNATO ALLA MUSICA, SI E' RIDOTTO A SOLLAZZARE LE 'SCIURE' DELLA RIVIERA LIGURE TRA UN PIATTO DI RAVIOLI E UN GUAZZETTO DI SEPPIE - PER AVERLO DA SOLO OCCORRE SBORSARE MENO DI 10MILA €, CON LA BAND 18MILA € (POTETE INVITARLO ALLA VOSTRA FESTA DI COMPLEANNO) - ECCO COME DIVENTO’ IL 'RIDGE' DI BEAUTIFUL - L'ENDORSEMENT PER TRUMP - VIDEO

RONN MOSS

2. SAPESSI COME E' STRANO VEDERE RIDGE A LOANO

Valerio Palmieri per “Spy”

Era il 1976 quando un gruppo di giovanissimi, i Player, raggiunse il successo con il brano Baby come back, che scalò le classifiche di mezzo mondo e arrivò al primo posto della Billboard Hot 100. Era l’epoca in cui andavano di moda gruppi come i Bee Gees, gli Eagles, gli America e il sound di questa boy band ante litteram intercettò le tendenze dell’epoca.

Il bassista si chiamava Ronn Moss, aveva 24 anni e la faccia da attore. Tanto che, dopo circa una decina d’anni in cui il gruppo incise un paio d’album e accompagnò in tour artisti come Eric Clapton, il manager lo mandò a fare un provino per una serie che stava per partire, Beautiful. Ronn venne scelto per interpretare Ridge, il protagonista, ruolo che gli valse 7 nomination ai Soap Opera Digest Awards e altri numerosi premi internazionali.

Ma nel 2012, dopo 25 anni e 6407 puntate, Ronn scende dal carrozzone, smette di essere Ridge e decide di seguire il proprio cuore e le proprie passioni, prima fra tutte la musica.

Per uno degli strani percorsi che intraprendono le star dopo che la loro carriera ha raggiunto vette inarrivabili, lo scorso 24 maggio gli avventori dell’Elnòs Shopping, centro commerciale di Brescia, non credevano ai loro occhi quando hanno visto cantare Ronn Moss con l’inconfondibile mascella squadrata, un fisico da martellista che sfida i suoi 67 anni e una folta chioma che solo la crudeltà del tempo vorrebbe canuta.

Era un assaggio dell’Usa meets Italy - Ronn Moss world tour, il tour mondiale in cui Ridge sta girando l’Italia (e zone limitrofe). Fra le tappe che abbiamo intercettato ricordiamo l’1 giugno a Grottazzolina (Fermo) in piazza Umberto 1, l’8 giugno al centro commerciale Megalò di Chieti (minilive), il 16 giugno alla festa patronale di Fasano, per passare al trittico di luglio con Monopoli (il 18), Loano (il 24) e Nova Gorica, in Slovenia (il 26).

Per chi volesse ancora vederlo segnaliamo che il 13 agosto Ronn Moss sarà a Forte dei Marmi alla Capannina, mentre l’1 settembre sarà a Lecce al Convento dei Teatini con un’orchestra sinfonica, mentre il 7 non dovrebbe essere a Gonzaga (Mantova) alla Fiera Millenaria perché in cartellone c’era già un omaggio a Mina. Per la cronaca vi riveliamo che, per avere Ronn Moss con la sua band in concerto, occorre sborsare 18 mila euro (tutto compreso); per avere lui da solo in versione acustica, meno di 10 mila.

A Loano, riporta la stampa locale, Ronn ha eseguito la storica Baby come back e ha reso omaggio all’Italia intonando O sole mio. Prima ha assaporato con la moglie Devin una fresca fantasia di mare, ravioli di capesante al burro con germogli di grano e un delizioso guazzetto di seppie e pomme de terre. Vuoi mettere con il catering di san Siro o dell’Arena di Verona?

