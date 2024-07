"ROCCO SIFFREDI È UNA ROCKSTAR, NON UN ATTORE PORNO" - ALLA FORTEZZA VECCHIA DI LIVORNO VA IN SCENA LO SPETTACOLO "SIFFREDI RACCONTA ROCCO", MONOLOGO TEATRALE DELL'ATTORE HARD DIRETTO DA PAOLO RUFFINI - IL REGISTA: "'ROCCO' È UN’AGGETTIVAZIONE. È COME 'TOTÒ'. APPENA SENTI PRONUNCIARE IL NOME HAI UN RIFERIMENTO IMMEDIATO A LUI" - "È RIUSCITO A PASSARE ATTRAVERSO I GENERI, I MEDIA, LE EPOCHE. E' UN ESPERTO DI MONDO, DI VITA, DI AMORE, DI SESSO, DI DINAMICHE MENTALI. E RIESCE A ESPRIMERE LA SUA VIRILITÀ ALL’ENNESIMA POTENZA, MA ANCHE IL SUO ESSERE FRAGILE…"

Estratto dell'articolo di Claudio Marmugi per www.iltirreno.it

rocco siffredi paolo ruffini

Rocco Siffredi e Paolino Ruffini. […] Era inevitabile, […], che il livornese geniale e l’attore che ha vissuto mille vite si incontrassero e, dall’incontro, ne scaturisse uno spettacolo. E così, Rocco Siffredi racconterà sé stesso in Fortezza Vecchia, martedì 30 luglio, alle 21.30, diretto da Paolino Ruffini, che ha anche prodotto lo spettacolo con la sua “Vera Srl”. […] “Siffredi racconta Rocco” (posto unico, 25 euro), […]

Ruffini, chi è Siffredi?

«È una rockstar, non è un attore porno. Rocco Siffredi è un mito. È un mito vivo. Un mito vivente. Essere miti è pesante, difficile. Vallo a spiegare ai miti morti. Questo è uno che a sessant’anni ha già una serie su di sé, che lo racconta, ma è vivo. Vivo come pochi altri sono vivi».

siffredi racconta rocco

Come misura il mito di Rocco?

«Vi faccio un esempio del mito, una “Sintomatologia del mito di Rocco”: in qualsiasi momento o occasione della tua vita, appena senti pronunciare il nome “Rocco” hai un riferimento immediato a lui. “Rocco” è un’aggettivazione. È come “Totò”. Già “Checco Zalone” sono due parole. “Totò”, “Rocco”: una sola. Questo lo rende mediaticamente un individuo incredibile; Rocco, basta la parola».

E al di là del mito, com’è l’uomo?

rocco siffredi donne

«L’uomo è riuscito a passare trasversalmente attraverso i generi, attraverso i media, attraverso le epoche, ha conosciuto la vita come pochi altri. Ha una dozzina di lauree senza volerlo, tra cui quella della strada, perché non è una questione accademica, ma di esperienze. E’ come se fosse laureato in psicologia maschile e femminile, in sociologia, in antropologia, in anatomia; è un esperto di mondo, di vita, di amore, di sesso, di dinamiche mentali. E’ veramente completo. E riesce ad esprimere contemporaneamente la sua virilità all’ennesima potenza, ma anche il suo essere fragile».

rocco siffredi young 4

Qual è il pregio più grande di Rocco Siffredi?

«Da parte mia ti posso dire che penso sia l’uomo più sincero che c’è al mondo. Ha una sincerità, un’esposizione che non riesce a filtrare. Non ha nessun tipo di “pudore”, perché per lui non è concepito. E’ un uomo esposto. E’ un uomo che vive e frequenta l’esposizione, in tutto quello che fa, palesa qualsiasi cosa. Non ha filtri. E’ per questo che mi piace, perché mi piacciono le persone dirette, senza filtri. E Rocco è un uomo molto affascinante. Il suo fascino è quello di andare in giro normalmente esponendo continuamente sé stesso». […]

rocco siffredi malena rocco siffredi malena e rocco siffredi siffredi hard academy 4 siffredi hard academy 3 rocco siffredi rocco siffredi si commuove 1 rocco siffredi anni 90 (3) rocco siffredi il vero rocco siffredi 9 avn awards 21 rocco siffredi 1 rocco siffredi (2) dr. rocco siffredi alba parietti con rocco siffredi versione drag queen non sono una signora il vero rocco siffredi 4 rocco siffredi rocco siffredi il vero rocco siffredi 2 rocco siffredi primi anni 90 rocco siffredi anni 90 (2) rocco siffredi rocco siffredi anni 90 (1) rocco siffredi porn video 1993 il vero rocco siffredi 8 rocco siffredi a porta a porta