1 ott 2024 16:29

"L’AFFARE" SI INGROSSA A “TEMPTATION ISLAND” – TENETEVI PRONTI PERCHÉ QUESTA SERA ESPLODERÀ LA "BLACK CONNECTION" TRA IL PISELLONICO ALFRED E SOFIA: DAGOSPIA È IN GRADO DI RIVELARVI CHE IL FIDANZATO, DOPO L'EREZIONE DELLA SCORSA PUNTATA, NON SARÀ PIÙ IN GRADO DI GOVERNARE IL SUO ARNESONE E, IN PREDA AGLI ORMONI, SI LANCERÀ TRA LE BRACCIA DELLA SINGLE, TRADENDO LA FIDANZATA ANNA DAVANTI ALLE TELECAMERE. E LA POVERA CORNUTA COME REAGIRÀ? AH, NON SAPERLO…