22 mag 2023 16:50

"L’AVVOCATO BERNARDINI DE PACE? SE NON SI CALMA LA CHIAMERO’ DE GUERRA" – AL BANO RISPONDE ALLA LEGALE CHE HA DEFINITO IL SUO DIVORZIO CON ROMINA IL PIÙ “SANGUINOSO”: "UNA BELLA IMPOSTAZIONE L’HA DATA LEI. PRENDIAMOCI LE RESPONSABILITÀ. CHI È STATO IL GENERALE DI QUESTA ARMATA? NON VOGLIO ENTRARE IN POLEMICA. MI DIFENDO SOLO DA BATTUTE INFELICI" – IL CANNAGATE E ROMINA: “NON LO SO SE HA CAPITO QUEL CHE HO DETTO. FORSE GLIELO DOVRÒ SPIEGARE MEGLIO...”. E SU PUTIN…