21 dic 2021 09:12

IL "SARCHIAPONE" CHE ANTICIPÒ LE FAKE NEWS - VITA INGORDA DI WALTER CHIARI, CHE CON LO SKETCH DI UN MISTERIOSO OGGETTO DEL DESIDERIO FREGAVA I PASSEGGERI DEI TRENI CON QUELLA CHE IN REALTÀ ERA LA PRIMA E FANTASTICA BUFALA TELEVISIVA - L'ESISTENZA TORMENTATA DELL'ATTORE HA ISPIRATO FELLINI PER "LA DOLCE VITA" E VISCONTI PER "ROCCO E I SUOI FRATELLI", MA LO HA ANCHE PORTATO A UN USO DI COCAINA E… - VIDEO