"SCONFITTA AI BALLOTTAGGI, FREGATA IN EUROPA, MARINA BERLUSCONI CHE PRENDE LE DISTANZE. BEL PERIODO PER LA MELONI" - I TWITTAROLI SONO IN VISIBILIO PER L'INTERVISTA ALLA FIGLIA DEL CAV: "PROVATECI VOI, CON UN PADRE CHE PRENDE VOTI DA MORTO, A NON DIVENTARE SOSTENITORI DEL FINE VITA" - "MARINA BERLUSCONI HA DETTO AL GOVERNO: 'MA VOI VI RICORDATE CHE VI TENGO PER LE PALLE, SÌ?'" - "A QUANDO LA 'DISCESA IN CAMPO' DI MARINA?"

DAGO-SELEZIONE

tweet sull intervista di marina berlusconi 4

Luisa Cerutti

@LuisaCerutti7

La sinistra riparta da Marina Berlusconi

Il Girondino

@LeGir0ndin

Le parole di #MarinaBerlusconi sono una cannonata alle mura scricchiolanti di Giorgia.

#Meloni_è_poca_cosa

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Sconfitta ai ballottaggi, fregata in Europa, Marina Berlusconi che prende le distanze.

Bel periodo per Giorgia.

ferzan ozempic

@unuomopop

marina berlusconi cosa ci stai cucinando

tweet sull intervista di marina berlusconi 5

Emanuele Bertola

@lozirion

Provateci voi, con un padre che prende voti da morto, a non diventare sostenitori del fine vita.

#MarinaBerlusconi #FineVita #Berlusconi

Nixnives

@Nixnives1

L'estrema destra (con la gioventù meloniana) fa talmente schifo che persino Alessandra Mussolini e Marina Berlusconi ne prendono le distanze.

tweet sull intervista di marina berlusconi 3

Attualità Selvaggia

@ATTSELVAGGIA

Fatemi capire:

A) Berlusconi da morto prende più voti della Lega.

B) Marina Berlusconi con una sola intervista è più politicamente lungimirante di tutta la destra italiana.

C) FI picchia in testa alla Lega nei sondaggi.

Ma Berlusconi è morto o è asceso a divinità? Per sapere.

paul meck

@paul12mm

Marina Berlusconi, per la prima volta concordo con una persona della famiglia!

Fly down

@Flydown01377531

Io amo #Marinaberlusconi l’anti Meloni che non ti aspettavi

silvio berlusconi marina berlusconi

Lucillola

@LucillaMasini

Marina Berlusconi: "Sui diritti civili mi sento più in linea con la sinistra di buon senso". Tradotto: Giorgia, stai in campana.

@pruckler

Chapeau - Marina #Berlusconi: "Sui diritti civili sto con la sinistra di buon senso"

Flavia

@_flavinsky

Raga ma quella è Gerri di Succession mica Marina Berlusconi dai non scherziamo

CAVALIERA BERLUSCONI - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

jean- jacques r

@janavel7

Marina Berlusconi: "L’ondata degli estremismi di destra in Europa mi preoccupa. Sui diritti civili in sintonia con la sinistra di buon senso" (Corriere) Non era meglio una leader così, invece dell'invasata di Colle Oppio? Peccato che non voglia "scendere in campo"...

Marco

@speriamobene23

La libertà di pensiero è sacra, ma poi, davanti alla Legge, tutti dobbiamo avere gli stessi diritti.

Se lo ha capito #MarinaBerlusconi, ce la può fare pure #Giorgia.

WR

@rocco1909

Manca un partito Liberale & Riformista, #Azione ed #IV hanno fallito. Speriamo che con questa riflessione di Marina Berlusconi, nasca qualcosa di serio, ne abbiamo fortemente bisogno.

BARBARA BERLUSCONI CON MARINA - prima del film ennio doris a roma

alfonsoparty

@Alfons0Party

Non che Marina Berlusconi sia diventata all'improvviso bolscevica. Come succede in altri paesi europei, questi sono diritti che dovrebbero essere condivisi anche a destra. Il problema è la destra italiana (si, anche quella di suo padre)

Giuliano l'Apostata

@L_Apostata

Marina Berlusconi ha semplicemente detto al governo: "Ma voi vi ricordate che vi tengo per le palle, sì?". I "diritti" no c'entrano una fava.

Jeanfrixx

@Jeanfrixx

Quindi col Premierato la sinistra candiderà Marina Berlusconi allora?

lisameye

pier silvio marina berlusconi

@lisameyerildra1

Marina Berlusconi contro Meloni: "Su diritti civili e aborto sono di Sinistra" Cara Marina dovresti stare con la sinistra anche per la giustizia, fisco (tasse progressive, tassazione sui patrimoni) Insomma il pacchetto dei diritti va preso tutto

Paolo Briziobello (original anche senza spunte)

@pbriziobello

Intervista da tenere a mente.

Trenta mesi, più o meno.

Poi rileggetela.

La base del manifesto della candidata che spariglierà le carte per le prossime elezioni in Italia.

Trenta mesi.

E allora sì che ci sarà da ridere, piaccia o meno.

#MarinaBerlusconi

MARINA PIER SILVIO E PAOLO BERLUSCONI

Vana Bojaxhiu

@vanabeau

A quando la "discesa in campo" di Marina Berlusconi?

Laura Fontana

@beatandlove

Come si vede tra cinque anni? A scegliere tra Marina Berlusconi al centro-sinistra e Barbara Berlusconi al centro-destra

;john (caribert)

@iamjohnlan

È il Pride del 2030 e sul palco del Roma Pride ci sono la premier Marina Berlusconi e Alessandra Mussolini, firmataria del DDL Mussolini per il matrimonio egualitario e della “ley trans” italiana

marina berlusconi assemblea confindustria L'EREDITA DI BERLUSCONI - MEME BY EMILIANO CARLI giorgia meloni e rocco siffredi meme MARINA E SILVIO BERLUSCONI giorgia meloni in versione riccardo calafiori meme su spagna italia 12 marina berlusconi marta fascina funerali silvio berlusconi marina berlusconi all’uscita della sede fininvest di via paleocapa dopo l’assemblea dei soci 4 IL TESTAMENTO DI BERLUSCONI - VIGNETTA DI MACONDO VOLODYMYR ZELENSKY CON GIORGIA MELONI AL G7 - MEME BY OSHO GIORGIA MELONI E LE CILIEGIE - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA MARINE LE PEN E GIORGIA MELONI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY SIRIO marina berlusconi assemblea confindustria 1