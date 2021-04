"SE BASSETTI AVESSE GLI ANTICORPI DI MIA MAMMA FAREBBE L'INCURSORE DELLA MARINA!" – PAOLO BROSIO TORNA ALL’ATTACCO DELL’INFETTIVOLOGO: “BASSETTI DICE DI VACCINARE MIA MAMMA CENTENARIA? IO NON CI PENSO NEMMENO, PENSI ALLA SUA DI MADRE" – LO SCONTO IN TV DA BARBARA D’URSO SULLE TERAPIE DA SEGUIRE PER GUARIRE DAL COVID IN ASSENZA DI RICOVERO IN OSPEDALE...

Novella Toloni per ilgiornale.it

Prosegue a distanza lo scontro tra Paolo Brosio e l'infettivologo Matteo Bassetti.

Nell'ultima puntata di Domenica Live tra i due c'era stata un'accesa discussione sulle terapie da seguire per guarire dal Covid-19 in assenza di ricovero ospedaliero. E oggi, a pochi giorni di distanza, il giornalista è tornato ad attaccare il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova sulla vaccinazione di sua mamma centenaria.

Nel corso dell'ultima puntata del programma domenicale condotto da Barbara D'Urso, Paolo Brosio aveva parlato apertamente dei farmaci assunti durante la malattia, scatenando la rabbia della padrona di casa e di Matteo Bassetti, che sulle cure "fai da te" si era già scontrato con Simona Ventura alcune settimane fa. "Io ho grande rispetto di queste persone che fanno tv - aveva tuonato l'infettivologo - ma fateci fare il nostro lavoro. Finiamola di parlare di protocollo giusto o sbagliato. La cura la dà il medico".

Paolo Brosio, vistosamente risentito, aveva provato a replicare, finendo con il microfono disattivato dalla D'Urso, che sosteneva il punto di vista di Bassetti. In occasione del centenario di sua madre, Anna, Paolo Brosio è tornato a punzecchiare l'infettivologo che gli aveva suggerito di vaccinare la signora. Intervistato dall'Adnkronos il giornalista non si è risparmiato: "Bassetti mi dice di fare il vaccino a mia mamma che domani compie cent'anni? Non ci penso nemmeno! Mia mamma ha cent'anni, ha gli anticorpi più forti di Bassetti e di tutti i virologi italiani. Se avesse gli anticorpi di mia mamma, a quest'ora Bassetti farebbe l'incursore della Marina!".

All'agenzia di stampa Brosio ha ribadito l'intenzione di non sottoporre la madre alla vaccinazione, perché l'anziana a casa è seguita e sottoposta a controlli continui: "Lei sta bene, ovviamente rispettiamo tutte le misure di sicurezza. In camera sua entrano pochissime persone e chi entra deve avere fatto il tampone ed essere negativo. In questo periodo, con tutte queste varianti, non esce. Prende tutti gli integratori naturali, e quando ha qualche piccolo accenno di raffreddore o tosse la sottoponiamo al tampone, glielo facciamo ogni 10-15 giorni, è sempre stata negativa".

L'ex gieffino, che lo scorso inverno ha avuto il Covid-19, è tornato però sullo scontro avuto con Bassetti e ha ribadito la sua posizione: "Quando si hanno i primi sintomi del coronavirus bisogna prendere subito i farmaci che danno negli ospedali, e non aspettare che si scateni la tempesta di citochine". Poi ha concluso svelando che non si sottoporrà al vaccino: "Non lo faccio, perché essendo guarito da Covid in maniera naturale, senza ventilazione, senza intubazione e con i farmaci normali, non ci penso nemmeno, per ora".

