"SE DOVETE ANDARE A SCIOPERARE E NON CI SONO I MEZZI PUBBLICI PERCHÉ CHI LI GUIDA È A SCIOPERARE, COME FATE AD ANDARE A SCIOPERARE?" - IL PARADOSSALE SIPARIETTO DI MAURIZIO CROZZA CHE IMITA MATTEO SALVINI ALLE PRESE CON I SINDACATI: "CERTO CHE AVETE DIRITTO A INCROCIARE LE BRACCIA, MA NEL RISPETTO DI CHI LAVORA!" - VIDEO

Da www.ilfattoquotidiano.it

maurizio crozza imita matteo salvini

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini contro i sindacati per lo sciopero dei trasportatori:

“Diritto allo sciopero? Sì, sacrosanto. Ma nel rispetto di chi lavora. Voi lavoratori volete scioperare? Sì ma me la spiegate una cosa? Se dovete andare a scioperare e non ci sono i mezzi pubblici perché chi li guida è a scioperare, come fate ad andare a scioperare?”

maurizio crozza imita matteo salvini 3 maurizio crozza imita matteo salvini 4 maurizio crozza imita matteo salvini maurizio crozza imita matteo salvini