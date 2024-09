"SE SANGIULIANO FOSSE STATO POLIAMOROSO, FORSE ADESSO SAREBBE ANCORA MINISTRO" - A "LA ZANZARA", CHIARA FRANCINI DICE LA SUA SUL BOCCIA-GATE: "L’EX MINISTRO AVREBBE POTUTO DIRE CHE LA BOCCIA ERA LA SUA METAPARTNER, CHE È IL PARTNER DEL PROPRIO PARTNER" - "IO POLIAMOROSA? NO, HO LO STESSO PARTNER DA 18 ANNI E ORMAI MI SI È RICOSTRUITO QUASI TUTTO. DOPO TANTI ANNI BISOGNA ESSERE PENETRATIVI IN ALTRO MODO. NON MI SONO DIMENTICATA DELL’ASPETTO SESSUALE MA DOPO 18 ANNI, NON HAI PIÙ LA STESSA VOGLIA DI SBATTERLO AL MURO…" - VIDEO

Da "La Zanzara - Radio 24"

Chiara Francini e il poliamore: “Se Sangiuliano fosse stato poliamoroso, forse adesso sarebbe ancora ministro”. A La Zanzara su Radio 24 l’attrice e produttrice parla del suo film sul poliamore (“Coppia aperta, quasi spalancata”, presentato a Venezia). “Fosse stato poliamoroso Sangiuliano avrebbe potuto dire che la Boccia era la sua metapartner, che è il partner del proprio partner”. “Io poliamorosa? No, ho lo stesso partner da 18 anni e ormai mi si è ricostruito quasi tutto…dopo tanti anni bisogna penetrarsi in un altro modo.”. “Il tradimento? Mi girerebbero le palle, lo ammetto”.

Chiara Francini, attrice e produttrice, ospite a La Zanzara su Radio 24 parla di coppie poliamorose in occasione dell’uscita nelle sale del suo film presentato a Venezia “Coppia Aperta, Quasi Spalancata”. Dice la Francini: ”Il poliamore è trasversale non è né di destra né di sinistra. Se il ministro Sangiuliano fosse stato poliamoroso forse non ci sarebbe stato questo casino. Avrebbe potuto semplicemente dire che la Boccia era la sua metapartner”. Cosa è il metapartner, chiedono i conduttori?: “Se io e te fossimo fidanzati – dice la Francini a Cruciani – sarebbe l’altro mio partner. Del quale tu saresti anche contento (perché completerebbe e renderebbe ancora più felice me, la tua partner). Il partner del proprio partner, questo è il metapartner”.

Ma tu sei poliamorosa?: “Io sto insieme ad una persona da 18 anni e ormai mi si è ricostruito quasi tutto…”. In che senso, intendi le parti intime? Non pratichi più la penetrazione?: “Dopo tanti anni bisogna essere penetrativi in altro modo. Non mi sono dimenticata dell’aspetto sessuale ma diciamo che a volte sono smemorata. Dopo 18 anni, non hai più la stessa voglia di sbatterlo al muro, siamo sinceri”.

Accetterebbe un tradimento?: “Se mi tradisse mi girerebbero le scatole. Sono moderna ma non posso negare che mi darebbe fastidio. Anche solo se preferisse frequentare una donna perché più intelligente, o più soddisfacente di me in alcuni campi. Questa cosa mi farebbe girare gli zebedei”. E lei ha mai tradito?: “Ho tradito ma in passato, non con l’attuale. Ma il tradimento non c’entra niente con il poliamore. Nel poliamore c’è il consenso assoluto. Nel film si vede chiaramente che non esiste la formula perfetta, è molto difficile essere monogami ed è molto difficile essere poliamorosi. Io sono monogama, un po’ azzoppata, ma monogama”.

Pratica l’onanismo, la masturbazione?: “Non sovente. Ma la conoscenza di me stessa continua nonostante tutto. L’aspetto sessuale non è la prima cosa a cui penso, ad esempio non guardo mai il pacco o il culo di un maschio, guardo le mani e gli occhi.”.

Cruciani poi ricorda alla Francini la campagna della Regione Emilia Romagna sulla violenza alle donne, in particolare un cartello con la scritta “Se mi lasci ti rovino, o “Sei cretina”: “Se la estrapoli e la leggi così ovviamente no, non è violenza. Ma gli occhi, o le parole sono sempre indirizzati verso un interlocutore, un ricevente di cui non si conosce la storia. Io sto sempre dalla parte delle donne. Se un uomo ti umilia costantemente allora sì, anche quelle parole possono essere violenza. Io ho un carattere particolare e ti darei due labbrate, vai a vedere il significato in toscano, ma siamo tutti diversi e tutti e tutte necessitiamo di rispetto e cura”

