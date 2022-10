8 ott 2022 09:45

"SECONDO VOI RIPETERE DA 10 ANNI CHE ABOLIRÒ LA FORNERO SENZA FARLO NON È GIÀ UN LAVORO?” – MAURIZIO CROZZA IMITA SALVINI ALLE PRESE CON L’HORROR VACUI POST-ELETTORALE: “NON SONO IN CERCA DI VIMINALI, MINISTERI DI AGRICOLTURE… DI POLTRONE. IO OGGI, DALL’UFFICIO DEL GOVERNO DEL CENTRO DESTRA, DICO: DATEMI UN POSTO DOVE POSSO APPOGGIARE IL TELEFONINO E FARE L’UNICO LAVORO CHE SONO IN GRADO DI FARE: UNA CONTINUA, LUNGA, ESTENUANTE, DEPRIMENTE, STRABORDANTE, SCADENTE, INFINITA…CAMPAGNA ELETTORALE”