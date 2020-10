"SEMBRI UNA VAIASSA”, “VAI A BALLARE NEI SALOTTI VIENNESI" – VIDEO! CATFIGHT EPICO TRA SELVAGGIA LUCARELLI E ALESSANDRA MUSSOLINI A “BALLANDO CON LE STELLE” – LA DUCIONA SI PRESENTA CON UNA MASCHERINA CON IL DIVIETO DI SOSTA IN PROTESTA CON LA GIUDICE POI LA STRAPPA E LA LANCIA SUL BANCO DEI GIURATI – E OGGI LO SCONTRO SI È SPOSTATO A “DOMENICA IN” - VIDEO

selvaggia lucarelli vs alessandra mussolini a ballando con le stelle 1

1 – BALLANDO CON LE STELLE, "VAIASSA": SELVAGGIA LUCARELLI INSULTA, ALESSANDRA MUSSOLINI LE SCAGLIA LA MASCHERINA. FINISCE IN DISGRAZIA

Siamo a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, la puntata è quella in prime time di sabato 3 ottobre. E in scena, ancora una volta, va lo scontro tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che ha seguito a stretto giro la tregua armata nello studio di Mara Venier, a Domenica In.

selvaggia lucarelli vs alessandra mussolini a ballando con le stelle

Le due, dalla Carlucci, hanno nuovamente discusso animatamente, fino a quando la Duciona ha estratto una mascherina che portava l'immagine di un divieto di sosta, una protesta contro Selvaggia, a cui non voleva rispondere. Dunque, dopo aver indossato la mascherina, ecco che la Mussolini se la strappa e la lancia sul banco dei giurati.

E la Lucarelli è schizzata: "Riprenditela, non è igienico fare così". "Non mi importa", ha replicato la Duciona. "Dovrebbe importartene, c'è una pandemia in corso. Se evitassi tutto quello che c’è intorno a te, l’esagerazione della quale ti circondi, potresti fare un ballo dignitoso, più onesto", ha picchiato durissimo la Lucarelli.

selvaggia lucarelli vs alessandra mussolini a ballando con le stelle 3

E ancora, la Mussolini: "Cosa c’è attorno a me? Vedi volgarità? C’è solo voglia di divertirmi!". Dunque, Selvaggia è passata all'insulto: "Sembri una vaiassa". "Questo è grave", "Allora vai a ballare nei salotti viennesi". Cala il sipario sull'ultima brutale rissa.

2 – DOMENICA IN, MAXI-RISSA ALESSANDRA MUSSOLINI-SELVAGGIA LUCARELLI: "SEI UNA BESTIA". VOLANO PAROLE ESTREME, MARA VENIER FERMA TUTTO

Lo scontro si trasferisce a Domenica In. Si parla di Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, che nella serata di ieri, sabato 3 ottobre, si sono nuovamente affrontate a brutto muso a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, su Rai 1.

selvaggia lucarelli 3

Selvaggia ha apostrofato la Duciona con il termine di "vaiassa", la Mussolini ha inscenato uno show con mascherina con segno dello stop, poi tolta dal volto e scaraventata contro la giornalista del Fatto Quotidiano.

E ora, eccole tutte e due a Domenica In, sempre su Rai 1, pronte a ripartire in un duello rusticano che pare destinato a continuare in eterno. Gli animi si scaldano subito, e la Mussolini trascende, definendo "bestia" Selvaggia (salvo poi chiedere "rispetto).

Da par suo la Lucarelli continuava a insistere sulla non-volgarità del termine "vaiassa", che non sarebbe un insulto anche se ci assomiglia. E parecchio. Palpabile l'imbarazzo di Mara Venier, che non sapeva come contenere le due rivali. E lo spettacolo continua.

