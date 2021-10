Da https://www.billboard.it

Venerdì è il nuovo singolo di Asia Argento tratto dal suo album Music from My Bed (Ammonia Records), in uscita a novembre. Un brano “melancomico”, come lei lo definisce, nato su musica del portoghese Holly e di Luca D’aversa, in cui Asia interpreta un testo in romanesco che parla di fobia sociale, con bonario e salvifico distacco. Il video sarà ufficialmente online domani (venerdì 29 ottobre) ma potete vederlo qui oggi in anteprima.

«Il testo – strepitoso – di Venerdì è stato scritto da una mia amica, una bravissima scenografa e pittrice, Eugenia Di Napoli», ci ha raccontato Asia nell’intervista che leggerete integralmente sul prossimo numero di Billboard Italia. «A me sembrano parole scritte per una canzone di Calcutta! Tutto questo album è nato con collaborazioni di persone che stimo. Per esempio i testi in inglese li ho scritti assieme a un mio caro amico, William Todd Schultz, che insegna psicologia in una università di Portland. Vera Gemma mi veniva a trovare in camera con delle idee, DJ Gruff e poi c’è mia figlia Anna Lou che canta nella canzone Reduci…»

E a proposito del videoclip dice: «L’abbiamo girato tutto in una notte nelle strade del centro di Roma, con la videocamera nascosta in uno zaino, sfidando la mia agorafobia e fobia sociale, mischiandomi fra la folla dei giovani festaioli del venerdì notte per raccontare l’alienazione di cui parla il testo. Ho scelto di usare un bianco e nero contemporaneo, perché la canzone è attuale, e non nostalgica. Devo dire che girarlo mi è stato utile. Sapendo che c’era “l’occhio amico” della macchina di Luigi Urbani, mi sentivo protetta, invincibile, non avevo paura di niente. Chissà se da ora in poi riuscirò a stare in mezzo alla folla senza provare panico».

L’album Music from My Bed si muove tra l’inglese e il romanesco in una tempesta di suoni che miscelano elettronica, trap, rap e world music. Lo ha prodotto il portoghese Holly ed è stato concepito da Asia Argento in camera da letto durante un isolamento forzato da un incidente. Un nuovo capitolo artistico del racconto iniziato con l’autobiografia Anatomia di un cuore selvaggio.

VENERDÌ – ASIA ARGENTO E LUCA D’AVERSA

Ehi amore allora ti vengo a prendere? No

Dai vieni con me,no

Andiamo a ballare,no

Ti porto in un nuovo locale, no grazie

Ho detto di no

Non ve vojo seguì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vede

Non ve vojo sentì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vede

Non ve vojo seguì

E non potevo capì

Che me stavate a caccià

Me volevate sbranà

E non l’ho più capito no

Non l’ho più capito e non v’ho più seguito

E non volevo ballà sta samba Carrà

Con la rabbia nell’occhi deli vostri Balocchi

De sti pupazzi rotti e parlamose chiaro,er fondo era amaro

Così che l’anima mia m’ha girato le spalle

Er destino ?,traditore ed avaro

Che poi la verità ve la vojo raccontà

Che non ce trovo niente era la testa della gente

Curiosa e irriverente

E la solita storia(dai vieni con noi)

Che la donna è na troia(dai vieni)

Sempre la solita storia(dai vieni con me)

Che la donna è na troia(dai vieni con me)

Non ve vojo seguì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vedè

Non ve vojo sentì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vedè

Non ve vojo seguì

Non ce vojo venì(no)

Non ve vojo seguì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vedè

Non ve vojo sentì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vedè

Non ve vojo seguì(no)

E non potevo capì

Che me stavate a caccià

Me volevate sbranà

E non c’ho più capito no

E non v’ho più seguito

E non volevo ballà sta samba Carrà

Con la rabbia nell’occhi deli vostri Balocchi

De sti pupazzi rotti

E parlamose chiaro er fondo era amaro

Così che l’anima mia m’ha girato le spalle

Er destino ?,traditore ed avaro

Che poi la verità ve la vojo raccontà

Che non ce trovo niente era la testa della gente

Curiosa e irriverente

E la solita storia(dai vieni con me)

Che la donna è na troia(dai vieni me)

Sempre la solita storia

Che la donna è na troia

Non ve vojo seguì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vedè

Non ve vojo sentì

Non ce vojo venì

Non ve vojo vedè(dai vieni con me)

Non ve vojo seguì(dai vieni con noi)

Non ce vojo venì(no)(e daje)

Asietta allora stai a venì stasera?

Vieni con me?ti passo a prendere?

Dai vieni con noi che stiamo andando tutti?

Asia dai usciamo stasera?dai

