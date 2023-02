"LA SFIDA PER I MANESKIN ORA NON È DIVENTARE UN PEZZO DI STORIA DEL ROCK, MA NON ANDARE IN PEZZI" - CARLO MASSARINI: "SEMBRA PASSATA UNA VITA, MA SOLO NEL MARZO DEL 2021 I MÅNESKIN VINCEVANO SANREMO. POCHI MESI DOPO IL DEBUTTO AMERICANO E DA LÌ IN POI - COME SI DICE A ROMA- LA QUALUNQUE" - "SONO STATI QUELLI GIUSTI AL MOMENTO GIUSTO, MA ESSERE GIUSTI NEL MOMENTO GIUSTO VUOL ANCHE DIRE AVERE UN LOOK, DELLE PERSONALITÀ, DEGLI ATTEGGIAMENTI CHE PIACCIANO, E FACCIANO PARLARE" - "LA COSA PAZZESCA È CHE..." - VIDEO

Estratto dell'articolo di Carlo Massarini per “La Stampa”

carlo massarini

Sembra passata una vita, ma son solo due anni. Nel marzo del 2021 i Måneskin vincevano Sanremo. […] Due mesi dopo vincevano […] sul palcoscenico globale dell’Eurofestival. Pochi mesi dopo il debutto americano, dal vivo e in televisione, Beggin’ al #1 delle classifiche che supera il miliardo di streaming, e da lì in poi - come si dice a Roma- la qualunque. […]

I Måneskin, chi l’avrebbe detto?, sono stati quelli giusti al momento giusto: in un’era di pop sintetico […] arrivare con un power trio+cantante è paradossalmente uno strappo alla regola, un’anomalia. E non è evidentemente solo l’imprimatur che vecchi leoni del rock come Little Steven o Iggy Pop possono darti, sono anche i milioni di ragazzi che vogliono un suono diverso.

I MANESKIN

Ci sono altri motivi di questa velocità, che è peraltro la caratteristica principale dei nostri tempi: i media, per esempio. Noi abbiamo cominciato a sentire musica sui giradischi, […]La musica era fantastica, ma che fatica! Ora Spotify è in tempo reale, e così anche le interviste, le foto, le notizie, You Tube e i social, tutti con la stessa dinamica del «lo voglio, e lo voglio adesso». Tutto a portata di mano: rende la ricerca della musica troppo facile e fa calare il desiderio (come nei migliori manuali sessuali), ma la congiuntura è perfetta per creare fenomeni rapidi, globali, che si autoalimentano. […]

maneskin

Essere giusti nel momento giusto vuol anche dire avere un look, delle personalità, degli atteggiamenti che piacciano, e facciano parlare. Ora, le vagonate di abiti griffati che i Måneskin hanno indossato in questi anni non saranno per tutti né per tutte le ore, saranno eccessivi, esagerati, ma di certo non passano inosservati, in quest’era del tutto-fashion. La fluidità, finta? vera? non importa- che a molti infastidisce per altri può essere il contrario[…]

MANESKIN

Sì, ma la musica? Lo sanno anche loro, non sono i primi né i migliori a fare una qualsiasi variazione sul rock. I Måneskin sono uno spartiacque, molti ad amare la freschezza e la novità e l’italianismo alla conquista del mondo, molti altri a dire che questo non è rock, vuoi mettere coi Led Zeppelin? Damiano sempre al NME ha risposto con grande buon senso: «Fare incazzare i contrari è il mio colpevole piacere. Non ha senso pensare che ci comportiamo come gli Stones o i Queen. È già successo, ha avuto il suo momento d’oro. Hanno creato un’eredità e nessuno la può toccare. È stupido aspettarsi da una band di ventenni di replicare quello che succedeva negli Anni 70 e 80.[…]».

MANESKIN

[…] A tutti coloro che si aspettano o sperano che il loro successo duri poco, dico che dipende da tante cose, soprattutto dai pezzi che scriveranno. Il segreto del successo è quello. In passato, alcune ballate molto belle (Coraline, Ritorna a Casa) e gran rock, Zitti e Buoni lo è. In tempi recenti, una stringa di hit funzionali e non epocali (Mammamia, I Wanna Be Your Slave), il nuovo album Rush però è interessante, in particolare nei testi. […]

maneskin agli mtv awards 12

In sintesi, per parole, atteggiamenti, modi, personalità (non conosco molti artisti che abbiano accusato pubblicamente Putin) sono una rappresentazione credibile della musica del 2023 (per il pubblico del 2023), che non è quella di dieci anni fa, figurarsi dello scorso secolo.

La cosa pazzesca - a parte la velocità, la globalizzazione del successo, tutto l’hype intorno - è che mi sembra siano riusciti a uscire dal tritatutto del successo […] rimanendo sé stessi. Forse la romanità in questo ha aiutato, e mi auguro che lo tengano sempre ben presente. La sfida ora forse non è diventare un pezzo di storia del rock, ma non andare in pezzi dentro, rimanere i sé stessi di sempre.

