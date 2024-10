"SIAMO STANCHI DI ESSERE IDENTIFICATI CON ETICHETTE NEGATIVE CHE DIPINGONO ROZZANO COME SINONIMO DI MALAVITA" - GIANNI FERRETTI, SINDACO DEL COMUNE VICINO MILANO CONTRO FEDEZ, SENZA MAI CITARLO. IL RAPPER, NELLA DISCOTECA MENEGHINA "THE CLUB", VOLEVA MENARE CRISTIANO IOVINO, GLI URLAVA: "SONO DI ROZZANO, TI AMMAZZO" - FERRETTI: "IL QUARTIERE POPOLARE ALER NON È UN GHETTO. ABBIAMO I NOSTRI PROBLEMI, MA LI AFFRONTIAMO A TESTA ALTA..."

ARTICOLI CORRELATI

Dal profilo Facebook di Gianni Ferretti - Sindaco di Rozzano

Lettera aperta a tutti i cittadini.

Rozzano siamo noi

GIANNI FERRETTI

La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita. Una metà delle famiglie di Rozzano vive nel quartiere popolare Aler, che non è un ghetto, ma una comunità basata su valori di condivisione, umanità, rispetto e solidarietà.

Questa è quotidianità di cui raramente si parla perché non fa notizia. L’altra metà delle famiglie risiede in quartieri residenziali, ma tutti insieme formiamo un’unica grande realtà: persone che lavorano onestamente, si prendono cura della propria città e crescono i loro figli con dignità e correttezza. Affrontiamo le criticità con coraggio

FEDEZ IN PUGLIA PRIMA DEL MALORE

I fatti di cronaca ci sono stati e, come accade ovunque, ci saranno sempre. Rozzano, come tutte le città, ha i suoi problemi e le sue criticità, ma li affrontiamo a testa alta, con senso di responsabilità e fiducia. Non ci tiriamo indietro di fronte alle difficoltà, ma ci impegniamo ogni giorno per trovare soluzioni concrete, senza perdere di vista l’importanza del vivere civile e del rispetto reciproco.

Una comunità di valori

Rozzano può vantare un tessuto sociale ricco e vitale costruito su solide basi di volontariato a livello sociale, culturale, sportivo e ambientale. Una realtà costituita da tanti cittadini e associazioni che collaborano per il bene comune. Le nostre valide istituzioni scolastiche, le iniziative dedicate ai giovani e alle persone anziane, la presenza di una comunità parrocchiale sensibile e attenta, contribuiscono inoltre a rendere Rozzano una città viva, memore del suo passato e orientata al futuro, inclusiva e capace di rispondere ai bisogni di tutti.

GIANNI FERRETTI

Le eccellenze storiche e culturali

Il nostro Comune alle porte di Milano è noto per il suo valore e prestigio legato alla cultura e alla storia. Il centro culturale Cascina Grande è un punto di riferimento per eventi e mostre, immerso in un’area verde che invita alla riflessione e alla socialità. Il Civico Osservatorio Astronomico custodisce un antico telescopio del 1800 e la cupola più grande d’Europa nel suo genere. Il Castello Visconteo, con la sua storia secolare, testimonia l’importanza della zona nel passato, mentre le chiuse vinciane sul Naviglio Pavese, progettate da Leonardo da Vinci, rappresentano un capolavoro ingegneristico ammirato ancora oggi. Questi luoghi sono riconosciuti e apprezzati sul territorio, arricchendo il patrimonio di Rozzano.

Basta luoghi comuni

Siamo stanchi di essere identificati con etichette negative che dipingono Rozzano come sinonimo di malavita. Questa reputazione non ci appartiene, e lo affermiamo con determinazione e orgoglio. La nostra città è molto di più e merita di essere conosciuta per la sua vera essenza: una comunità di persone oneste e laboriose. Ogni giorno viviamo la nostra città con impegno e rispetto, e chiediamo che questa realtà venga finalmente riconosciuta.

ROZZANO

Il sindaco Gianni Ferretti

Don Roberto Soffientini e i sacerdoti della comunità cristiana di Rozzano

Monica Mansi dirigente scolastico istituto comprensivo Monte Amiata e Orchidee

Benedetto Lupo dirigente scolastico istituto comprensivo Beltrami - Barozzi

Michele Bini, presidente del Gruppo astrofili Rozzano

Graziella Casiroli, vice presidente Amici della biblioteca

Liliana Claut, tutor Università della terza età - Auser

Antonia De Felice, presidente Centro donna

Viviana Titonel, presidente Gruppo pittori

Luca Mistè, presidente Gruppo micologico Rozzano

Antonio Piturro, presidente Circolo fotografico Rozzano

Ettore Fagnani, presidente Corpo musicale di Rozzano

Lucia Selmo, presidente Il Balzo

Virginia Danese, presidente Resilia

Alberto Pilotti, presidente RSA Oleandri - Terranova

Alessandro Lanzi, presidente Basket Rozzano

Alessandro D'Amico, presidente Rozzano Volley

Massimo Marca, presidente Crazy Volley

Ariella De Gregori, presidente Aisha danze

Marco Capitelli, presidente Rozzano Calcio

Fabrizio Dell'Occhio, presidente Rozzano Fit

GIANNI FERRETTI

Catia Acquaviva, presidente Ape Natura

Fabio Bersani, presidente Apida

cristiano iovino ROZZANO cristiano iovino 1