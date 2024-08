FEDEZ ATTACCA IL CORRIERE E CAIRO: “CAMBIA TINTA…”

Matteo Curreri per www.toro.it

FEDEZ CONTRO URBANO CAIRO

Un attacco frontale da parte di Fedez al Corriere della Sera e a Urbano Cairo, via storie su Instagram. Il cantante se l’è presa con il giornale di proprietà di Rcs per il lancio di un articolo che riportava una notizia falsa, ovvero che il verso “Panettone, ma non è Balocco”, inserita nella nuova canzone del rapper Niky Savage “Di Caprio” (e con chiaro riferimento a una vicenda riguardante Chiara Ferragni, ex moglie dell’artista classe ’89) fosse stata pronunciata dallo stesso Fedez, in realtà presente soltanto alla prima release del pezzo.

E’ successo un putiferio con Fedez che ha pubblicato lo screen facente riferimento all’articolo aggiungendo: “Peccato che non l’ho scritta io e nemmeno la canto io. Vero Corriere?”, definendo poi la testata “un piccolo giornaletto di gossip”. Ma non è finita qui: Fedez ha poi attaccato direttamente Urbano Cairo, lanciandosi in una battuta sui suoi capelli (“Cambia la tinta che sembra che ti hanno cag**o in testa“) e ben altre questioni di carattere giudiziario, risalenti ai tempi di ‘Tangentopoli’.

FEDEZ CANTA LA STROFA DI UN BRANO CONTRO FERRAGNI: «PANETTONE, MA NON È BALOCCO»

FEDEZ CONTRO IL CORRIERE DELLA SERA

Estratto da www.corriere.it

Ancora una volta attraverso i social è arrivata una nuova frecciata di Fedez a Chiara Ferragni, sua ex moglie e mamma dei suoi bambini. In un video che lo ritrae in consolle, in Sardegna, il rapper anticipa poche frasi del singolo realizzato in collaborazione con Niky Savage (il cui vero nome è Nicholas Alfieri). Una è diventata virale in poche ore, anche se a cantarla è il giovane rapper e non Fedez, che però, nel video, la canticchia a sua volta. Il testo fa riferimento al Pandoro gate, lo scandalo che ha travolto Ferragni, arrivando anche a spezzare definitivamente il legame con il marito.

fedez

Nel testo di «Di Caprio», si dice: «Panettone, ma non è Balocco», rimandando ancora una volta al momento più buio della carriera dell'imprenditrice digitale. Solo qualche settimana prima Fedez aveva pubblicato una storia in cui molti avevano letto, ancora una volta, un messaggio implicito rivolto alla ex moglie: «È solo una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto, io ho deciso di cagarvi in salotto. Buona recita». In molti avevano attribuito questo sfogo alla notizie del flirt di Ferragni con Silvio Campara.

FEDEZ, L'AFTER PARTY ESCLUSIVO (FINO ALL'ALBA) IN COSTA SMERALDA: MA SCOPPIA LA POLEMICA

Estratto da www.leggo.it

Un after party esclusivo in una location da sogno, ma che non ha evitato di sollevare polemiche. E' durato dalle 2.30 del mattino all'alba il nuovo after party di Fedez in Costa Smeralda, che ha registrato il tutto esaurito. L'evento si è svolto al The Rock Club a Baja Sardinia, vicino a Porto Cervo, e hanno partecipato centinaia di giovani.

il rolex di fedez

Una super festa esclusiva in Sardegna che lo stesso Fedez ha raccontato con una serie di storie su Instagram e si è prolungata, come da promesse, fino allo spuntare del sole dal mare con una folla scatenata sugli scogli in riva al mare che non ha mai smesso di ballare. […]

Un evento in un luogo da sogno con centinaia di giovani stipati in pista, ma proprio per questo ha sollevato polemiche. I critici hanno denunciato la pericolosa tendenza a trasformare luoghi di rara bellezza in palcoscenici per il divertimento sfrenato di pochi privilegiati pronti a pagare i biglietti cifre da capogiro. Ora pare che Fedez organizzerà un nuovo after party esclusivo per la fine dell'estate.

