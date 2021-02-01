"IL SISTEMA NON POTEVA PERMETTERSI GRATTERI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA” – LE RIVELAZIONI DI PALAMARA, EX CAPO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI: "ALCUNI PROCURATORI AVREBBERO SOFFERTO LA PRESENZA DI GRATTERI COME MINISTRO. A DIRLA TUTTA, L’HO SAPUTO POI DAI DIRETTI INTERESSATI” - SANDRA AMURRI: "IN QUEL CASO IL SISTEMA ERA IL PRESIDENTE NAPOLITANO?..." -VIDEO

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Da la7.it

 

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La rivelazione di Palamara: "Il sistema non poteva permettersi Gratteri Ministro della Giustizia. L'ho vissuto in prima persona all'interno del mio ufficio...". Sandra Amurri: "In quel caso il sistema era il Presidente Napolitano?"

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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO

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