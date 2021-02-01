Da la7.it
La rivelazione di Palamara: "Il sistema non poteva permettersi Gratteri Ministro della Giustizia. L'ho vissuto in prima persona all'interno del mio ufficio...". Sandra Amurri: "In quel caso il sistema era il Presidente Napolitano?"
"IL SISTEMA NON POTEVA PERMETTERSI GRATTERI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA” – LE RIVELAZIONI DI PALAMARA, EX CAPO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI: "ALCUNI PROCURATORI AVREBBERO SOFFERTO LA PRESENZA DI GRATTERI COME MINISTRO. A DIRLA TUTTA, L’HO SAPUTO POI DAI DIRETTI INTERESSATI” - SANDRA AMURRI: "IN QUEL CASO IL SISTEMA ERA IL PRESIDENTE NAPOLITANO?..." -VIDEO-
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La rivelazione di Palamara: "Il sistema non poteva permettersi Gratteri Ministro della Giustizia. L'ho vissuto in prima persona all'interno del mio ufficio...". Sandra Amurri: "In quel caso il sistema era il Presidente Napolitano?"
O GIORGIA VESTITA DI NUOVO – MENTRE SALVINI E' PRONTO AD APPOGGIARE L'EUROPEISMO DI UN GOVERNO DRAGHI, LA SOVRANISTA DI FRATELLI D’ITALIA ENTRA, GRAZIE A TREMONTI, NELLA LOBBY DELL’ASPEN INSTITUTE, IL FU GRUPPO DI POTERE USA IN ITALIA – DOPO TRUMP, CADE IL MURO DEL SOVRANISMO ALLE VONGOLE - AL BOOM NEI SONDAGGI, LA MELONI HA AFFIANCATO UN’OPERAZIONE DI RESTYLING PER SCACCIARE L’IMMAGINE DI UNA DESTRA ANTI-EUROPEISTA E TRUMPIANA. DI QUI LA SCELTA DI…
CI VOLEVA MI-JENA GABANELLI PER METTERE ALLA BERLINA TUTTI GLI ERRORI DEL COMMISSARIO ARCURI: “L’11 SETTEMBRE ARCURI FIRMA UN CONTRATTO DA 100 MILIONI DI MASCHERINE FFP2 CON UNA SOCIETÀ OLANDESE CON UN SOLO DIPENDENTE. IL PREZZO PAGATO È 105 MILIONI, VALE A DIRE 1,05 EURO A MASCHERINA. DUE SETTIMANE DOPO L’OSPEDALE DI PESARO NE COMPRA 2 MILIONI DA UN IMPORTATORE ITALIANO A 37 CENTESIMI L’UNA…"
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
A UN PASSO DAL CIELO – IN ATTESA DI POTER TORNARE A VIAGGIARE, GODETEVI LA MAGIA DEL “RED CLOUDS GOLDEN SUMMIT”, IN CINA, CHE OSPITA DUE TEMPLI SOSPESI TRA LE NUVOLE A 2336 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE: I DUE TEMPLI, COSTRUITI SULLA SOMMITÀ DI DUE MASSICCI, SONO COLLEGATI DA UN PONTICELLO E SI RAGGIUNGONO ATTRAVERSO UNA LUNGA SCALINATA COMPOSTA DA QUASI 9.000 SCALINI CHE… - VIDEO
E SE IL MOTIVO PER CUI NON RIUSCITE AD AVERE UN FIGLIO FOSSE CHE NON TROMBATE ABBASTANZA? UN TEAM DI SCIENZIATI DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA HA MONITORATO 431 COPPIE CHE SI ERANO RIVOLTE ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA, MA AVEVA DOVUTO INTERROMPERE IL TRATTAMENTO DURANTE IL LOCKDOWN: DI QUESTE IN 34 HANNO PROCREATO SENZA ALCUN AIUTO. COME MAI? QUANDO I MEDICI HANNO PARLATO CON LE COPPIE HANNO SCOPERTO CHE…