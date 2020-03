"SOLO IN ITALIA SI POTEVA ESORCIZZARE IL CORONAVIRUS CON LA MUSICA" – ARBORE COMMENTA I FLASH MOB PARTITI DAI BALCONI DI TUTTO IL PAESE - "LA MUSICA IN ITALIA HA UN ALTO VALORE SOCIALE OLTRE CHE CULTURALE. LA CANZONE ITALIANA DOVREBBE DIVENTARE PATRIMONIO DELL' UNESCO, SIAMO I PIÙ MUSICALI NEL MONDO. I FRANCESI HANNO FATTO 100 CANZONI BELLE E SI SONO FERMATI, GLI SPAGNOLI IDEM. MINA POI? LA PIÙ GRANDE VOCE BIANCA DEL MONDO” – VIDEO

Carlo Moretti per ''la Repubblica''

Per il flashmob dai balconi ai Navigli di Milano cantavano 'O surdato ' nnammurato , a Roma in zona piazza Bologna risuonava Nel blu dipinto di blu , in tante città hanno intonato l' Inno di Mameli o acceso un amplificatore per scatenarsi con chitarre e bassi elettrici. Renzo Arbore, che ha partecipato idealmente suonando nella sua casa di Roma due brani, non si stupisce.

Un popolo che canta, nonostante tutto.

«Ho girato il mondo ma credo che soltanto in Italia poteva venire un' idea come questa: suonare dai balconi, aprire le finestre e intonare una canzone durante la crisi del Coronavirus.

È ancora possibile perché in tante nostre città resiste l' anima dei quartieri, al Sud c' è il sentire condiviso del barrio: forse soltanto a Cuba ci potrebbero seguire su questa strada, ma credo proprio che nel mondo siamo i soli ad essere tanto musicali. Un flashmob positivo: io ho iniziato così, uno suonava la chitarra sul balcone vicino casa mia, io il clarinetto, un altro cantava, da porta a porta».

La musica ci soccorre nel momento dell' isolamento.

«Stiamo esorcizzando la malinconia e la tristezza, sperando di allietare chi sta lavorando al posto nostro negli ospedali e nelle filiere produttive essenziali. È un modo per manifestare solidarietà».

In Rete gira la "Luna Rossa" a lei cara trasformata in "Zona Rossa".

«L' hanno fatta quattro ragazzi del rione Sanità a Napoli cantando e suonando ognuno a casa sua. Hanno fatto una parodia ma è molto carina, per niente volgare, trattano una cosa drammatica con gusto e amore. Ho visto anche che a Napoli dai balconi cantano la canzone di Andrea Sannino Abbracciame , la musica in Italia ha un alto valore sociale oltre che culturale».

Continuano a chiamarla musica leggera.

«La musica popolare è sottovalutata e la canzone italiana dovrebbe diventare patrimonio dell' Unesco, lo dico seriamente. L' Italia ha prodotto e continua a produrre un patrimonio straordinario, siamo i più musicali nel mondo, è la più vivace e ricca del mondo per idee e fantasia. I francesi hanno fatto 100 canzoni belle e si sono fermati, gli spagnoli idem. Mina poi? La più grande voce bianca del mondo».

