"SONO ANDATO A PRENDERE ILARY. MENTRE SCENDEVA..." - TOTTI RACCONTA IL PRIMO APPUNTAMENTO CON LA BLASI NELLA CLIP ESCLUSIVA DI "SPERAVO DE MORI' PRIMA", LA SERIE SKY SUL "CAPITANO" - LE FOTO DELLA BOMBASTICA GRETA SCARANO NEL RUOLO DI ILARY E LE IMMAGINI DEL CAST: GIAN MARCO TOGNAZZI/SPALLETTI, GIORGIO COLANGELI E MONICA GUERRITORE NEL RUOLO DI... - VIDEO

Gianmaria Tammaro per Dagospia

Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi in quelli di Luciano Spalletti; Monica Guerritore e Giorgio Colangeli rispettivamente nei ruoli di Fiorella e Enzo, madre e padre di Totti. E poi Gabriel Montesani e Marco Rossetti nei panni di Antonio Cassano e Daniele De Rossi.

Sono i protagonisti delle nuove immagini ufficiali di Speravo de morì prima, la serie orginale Sky diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside (con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle) sulla vita di Francesco Totti.

Alla sceneggiatura Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Pietro Castellitto, protagonista anche della nuova clip, interpreta Totti. Speravo de morì prima è tratta dal libro Un capitano (Rizzoli), scritto da Paolo Condò e dall'ex-giocatore della Roma. La serie arriverà su Sky e NowTv a marzo.

gabriel montesani antonio cassano in speravo de mori' prima
pietro castellitto marco rossetti speravo de mori' prima
greta scarano ilary blasi in speravo de mori' prima
monica guerritore speravo de mori' prima
giorgio colangeli enzo totti in speravo de mori' prima