"SONO IN ASTINENZA SESSUALE DA QUATTRO MESI E POTREI RESTARCI ANCHE DUE ANNI” – LA MODELLA E INFLUENCER INES TROCCHIA A RADIO 2 AVVERTE IL BISOGNO DI INFORMARCI SUI SUOI PROGETTI FUTURI - "DA QUANDO SONO SINGLE HANNO RICOMINCIATO A SCRIVERMI MOLTI CALCIATORI. ASPETTO L'UOMO GIUSTO. RICHIESTE STRANE SUI SOCIAL? SI', UN UOMO MI VOLEVA MANDARE UN PAIO DI MUTANDINE PER…" - FOTO BIRICHINE

La modella e influencer Ines Trocchia è stata raggiunta questa notte attorno alle quattro telefonicamente da I Lunatici, il programma notturno di Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

La Trocchia ha rivelato: "Mi trovo in America per lavoro, ma non mi sto dando al mondo del porno. In tanti vedendo su Instagram che sono negli USA mi chiedono se ho intenzione di girare qualche film pornografico ma no, per ora è una cosa che non rientra nei miei pensieri. Sono single da quattro mesi, mi sto concentrando molto sul lavoro, ci sono molte cose in cantiere. Da quando sono sola non faccio sesso. Sono in astinenza da quattro mesi, potrei stare anche altri due anni senza fare l'amore. Aspetto l'uomo giusto, non mi interessa farlo tanto per. Richieste strane sui social? Sì, di recente un signore avrebbe voluto inviarmi un paio di mutandine di una ragazza che ha posato per playboy e poi io avrei dovuto firmarle e rimandargliele. Ovviamente non gli ho risposto. Da quando sono single hanno ricominciato a scrivermi anche molti calciatori".

