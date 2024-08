"SONO CASTA DA DUE ANNI. ESSERE TOCCATA IN UN MODO FINE A SE STESSO NON MI PIACE, NON MI VA E DOPO STO MALE" -

miriana trevisan 9

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

[…] Miriana Trevisan si è presa una pausa dal sesso. E le va benissimo così. «Sono casta da due anni», ha infatti confessato l’ex volto di «Non è la Rai», oggi 51enne, nel corso del programma «Storie di Donne al Bivio» di Monica Setta, spiegando poi il motivo che l’ha spinta a seguire questa strada.

miriana trevisan 2

«Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. […] Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male. Anche un bacio mi brucia. Si dice "ama il tuo prossimo come te stesso", non “annulla te stesso per il tuo prossimo”». […]

Dopo il divorzio dal cantante Pago - nome d’arte di Pacifico Settembre - padre di suo figlio Nicola, la Trevisan è stata legata un paio d’anni al regista teatrale Giulio Cavalli, poi la decisione di chiudere la porta all’amore, almeno fino a quando non ne troverà uno vero. […]

miriana trevisan 4

«Ovviamente in questi anni ho tentato di non chiudermi - ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip - c’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni, non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo».

miriana trevisan 7 miriana trevisan 7 miriana trevisan miriana trevisan 8 miriana trevisan 9 miriana trevisan miriana trevisan vip extension & beauty academy, laura freddi miriana trevisan veline miriana trevisan foto di bacco miriana trevisan foto di bacco (3) miriana trevisan 1 miriana trevisan (4) miriana trevisan miriana trevisan miriana trevisan 1 miriana trevisan 10 miriana trevisan 2 miriana trevisan 3 miriana trevisan 5 miriana trevisan 6 miriana trevisan 8