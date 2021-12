Da ilsussidiario.net

MYRTA MERLINO

Myrta Merlino, conduttrice su La 7 de “L’Aria che Tira”, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Quotidiano Nazionale. Una chiacchierata a tutto tondo nella quale la donna si autodefinisce “una rompic*glioni” mossa dalla passione per il giornalismo e il senso della notizia, ma “anche se sono piena di asprezze, sono vera”. Immancabilmente, le è stato chiesto di ricordare l’episodio che la vide rifilare un ceffone al ministro dell’Economia francese Strauss-Kahn: “Ero sola, giovane e fiera di avere ottenuto un’intervista fondamentale per la mia carriera. Lui, un maiale. La tracotanza del potere. Mi invitò nella sua suite a Davos, usava così. In vestaglia e con lo champagne in mano. Cercò di baciarmi e lo misi al suo posto”.

STRAUSS KAHN

E, ancora: “Non ne feci un dramma. Un lumacone non è uno stupratore e questa differenza andrebbe sempre ricordata. È violenza mettere una mano sul sedere a una donna che lavora? Io penso di no. È un costume odioso ed è contro quel costume che dobbiamo lottare tutte assieme. Non siamo ipocrite: a tutte piacciono i complimenti. E una bella ragazza può avere vita più facile. Per dire: se non fossi stata Myrta Merlino, ma fossi stata maschio e in sovrappeso, penso che un Guido Carli non mi avrebbe neanche presa in considerazione”.

MYRTA MERLINO

Nel prosieguo dell’intervista pubblicata sulle colonne di QN, Myrta Merlino ha ricordato un momento delicato della sua vita, ovvero quando il suo primo marito, Domenico Tucci, entrò in coma a seguito di un brutto incidente. Lei aveva appena 27 anni ed era incinta di Pietro e Giulio, i suoi due gemelli: “Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti. Facevo i salti mortali, sempre sull’orlo del panico, ma i piccoli erano il mio superpotere. Per questo dico alle ragazze di non rinunciare a diventare madri”.

Myrta Merlino e arcuri

Poi arrivò il secondo matrimonio con l’ex commissario per l’emergenza sanitaria Covid-19, Domenico Arcuri e, ora, l’amore per Marco Tardelli, che ha consentito a Myrta Merlino di concedersi “il lusso straordinario di innamorarmi di nuovo. Con lui mi sono sentita finalmente a casa. Dovrei mangiare meno schifezze, ha ragione lui, e fermarmi ogni tanto, non solo perché mi vengono la febbre e la tonsillite. Però non sono sicura di poter vivere in altro modo”.

