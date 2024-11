Da "La Zanzara - Radio24"

chiara ferragni e fedez

“Lucci? Lo rincontrerei. Non tradisco le mie amicizie, incontro chi cazzo voglio”. Fedez torna a parlare a La Zanzara su Radio 24 rispondendo alle accuse sulle sue frequentazioni con Luca Lucci, ultrà del Milan: “Frequentavo una persona che era un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato”.

“La bevanda? Ho chiesto a un amico se poteva piazzarla allo stadio e lui mi ha detto: non ho nessuno. Lo dice la Procura, eppure il mio nome esce più di quaranta volte nel faldone dell’inchiesta. Perchè?”. “Canne? Ogni tanto le fumo perché dopo il tumore il dottore mi ha detto che fa bene all’apparato digerente. Quante? Te lo dico dopo il divorzio”.

“Il nuovo codice della strada sulla droga? Una cagata, come fai a stabilire se sono alterato, alcune sostanze restano per giorni”. “Meglio Vannacci della Schlein, l’ho invitato al mio nuovo podcast”. “Preferisco Elon Musk a Piero Pelù, uscire da X protesta inutile”. E poi la telefonata in diretta con Gasparri.

chiara ferragni e fedez 1

Fedez show a La Zanzara su Radio 24. “Prima facevi parte del mainstream…”, dice Cruciani. “Adesso sono un reietto, e dunque sono qui..”, risponde Fedez. Il rapper ha parlato della nascita del nuovo prodotto che ha lanciato in questi giorni con Davide Marra, Pulp Podcast. Nella prima puntata Sabrina Marchetti, affetta da sindrome di Tourette con coprolalia. “Abbiamo dovuto bippare decine di bestemmie, dice Fedez, ma l’argomento è molto serio. Con noi c’era uno dei più grandi esperti di questa patologia, un medico del San Raffaele”.

Chi vorresti invitare?: “Il mio ospite sarebbe Maurizio Gasparri, abbiamo un pregresso importante, è giunta l’ora di un confronto tra me e lui. Ma è un pò perplesso, fa resistenza”. A quel punto Cruciani e Parenzo chiamano il senatore azzurro in diretta. Gasparri: “Ma sei veramente Fedez, o è una voce registrata?”. "No, sono l’intelligenza artificiale", ha replicato il rapper a Gasparri, che poi ha detto: "Allora finalmente hai un'intelligenza, posso venire ospite del tuo podcast anche se sono contrario a tutto quello che dici e ai tuoi valori, promuovi la droga”.

the ferragnez 2

Poi Fedez per la prima volta ha parlato dell’inchiesta sul mondo Ultras che lo ha visto coinvolto, in particolare per alcune conversazioni con Luca Lucci, il capo degli ultrà rossoneri. Alla domanda diretta di Giuseppe Cruciani: "Frequenteresti ancora Luca Lucci alla luce di quanto successo?", il rapper ha risposto con fermezza: "Era un mio amico e non tradisco le mie amicizie. Lo rincontrerei e non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non ricopro una carica pubblica e, se non commetto reati, io frequento chi cazzo voglio. Chiunque mi mette in mezzo sulla questione degli ultrà, lo fa a sproposito”.

luca lucci matteo salvini

Continua Fedez: “Ci sono intercettazioni che mi riguardano nelle quali parlo solo dei cazzi miei. Il mio nome è uscito per quale motivo? Se dico a un amico: "Mi dai una mano a piazzare la bevanda allo stadio" e l'amico mi dice: "Non ho nessuno" e la stessa Procura lo dice, il nome mio perché esce in mezzo? Devo stare attento a chi frequento? Io frequento chi cazzo voglio”.

Cruciani: “Lo sai quanto ti ho cazziato in privato su questo. Quando sei arrivato dove sei arrivato, non puoi frequentare certe persone”. Fedez: “Sì, mi hai cazziato parecchio. Ma io frequentavo una persona che era un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato. Ripeto: non esiste il reato di cattiva frequentazione”. Poi si torna a parlare del nuovo podcast.

chiara ferragni giovanni tronchetti provera

Cosa resta di Muschio Selvaggio?: “Poco e niente. L’attuale Muschio secondo me ha perso qualità. Fra pochi giorni avremo anche il generale Vannacci a confronto con un suo oppositore”. Tra Vannacci e Schlein chi ti piace di più?: “Vannacci. La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe? Comunicativamente Vannacci è dieci spanne sopra, se la mangia”. La sede di Radio 24 è situata davanti alla sede della Pirelli (secondo i rotocalchi l’ex di Fedez Chiara Ferragni sarebbe fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera…). Ti fa venire in mente qualcosa? Che effetto ti fa essere passato davanti a questo palazzo?”:

“Spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau”. Quante canne ti fai?: “Non mi faccio le canne. Siccome ho avuto un cancro, una ogni tanto fa bene all’apparato digerente, lo dice il medico. Sul quante me ne faccio fatemi divorziare e poi lo dico…”. Poi Fedez critica il nuovo codice della strada di Salvini per la norma sull’uso di sostanze stupefacenti:

chiara ferragni a roma 2

“E’ una cagata, non ha senso. Come fai a stabilire che mi sono fumato una canna in quel momento e che condiziona la mia guida. Nel sangue dura delle ore ore, dei giorni, dovresti fare dei test psicomotori per far vedere che sono alterato. Se facciamo la stessa legge sull’alcol sarebbe una puttanata, ma c’è lo stigma della cannabis, che viene criminalizzata”. Sei ancora Propal, anche tu vuoi Netaniau in carcere?: “Assolutamente si. Scrivevo canzoni a favore della Palestina quando non andava di moda”. Preferisci Elon Musk o Piero Pelù?: “Elon Musk, uscire da X è una protesta inutile”.

ferragni fedez matrimonio ferragnez 2 giovanni tronchetti provera chiara ferragni foto oggi chiara ferragni 1 chi pubblica il bacio tra chiara ferragni e giovanni tronchetti provera I GRATTINI DA FELINA DI CHIARA FERRAGNI A GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA - FOTO OGGI chi pubblica il bacio tra chiara ferragni e giovanni tronchetti provera FEDEZ E LAZZA CON LA BIBITA BOEM chi pubblica il bacio tra chiara ferragni e giovanni tronchetti provera fedez chiara ferragni chiara ferragni a roma 5 FEDEZ E LAZZA CON LA BIBITA BOEM luca lucci salvini giovanni tronchetti provera e chiara ferragni halloween 2024 chi pubblica il bacio tra chiara ferragni e giovanni tronchetti provera luca lucci chiara ferragni giovanni tronchetti provera a roma 2 chiara ferragni a roma 1 chiara ferragni 4 chiara ferragni e fedez al met gala 2022 12 chiara ferragni allatta vittoria 1