"SPERO SI ARRIVI A UN GOVERNO PIÙ CAPACE, QUANDO SARÀ IL MOMENTO NE DISCUTEREMO…" – BERLUSCONI INTERVIENE DALLA D’URSO: "NON SOSTERREMO CONTE, MA FORZA ITALIA SI STRINGE ALLE ISTITUZIONI". POI INFILZA L’ESECUTIVO SULLE “NORME CONFUSE" E GLI “INACCETTABILI RITARDI” NEL SOSTEGNO DI COMMERCIANTI E PICCOLI IMPRENDITORI - “LE PERSONE SONO ESASPERATE, HANNO FAME, PIANGONO E MINACCIANO DI ANDARE A FARE RAPINE” – E POI SALUTANDO "BARBARIE": "CHIAMATEMI ANCORA.."

Da tgcom24.mediaset.it

barbara d'urso silvio berlusconi 1

"Il governo Conte non è il nostro governo. Lo abbiamo sempre criticato e non lo sosterremo mai. Ma è il governo in carica, siamo in una situazione di emergenza e noi dobbiamo stringerci alle istituzioni". Lo ha affermato Silvio Berlusconi intervenendo a "Pomeriggio Cinque", su Canale 5. "Certo, spero si arrivi a un esecutivo più capace, quando sarà il momento ne discuteremo con gli alleati ma non è questo il momento".

Sull'emergenza coronavirus, il leader di Forza Italia ha detto: "Io aspetterei a dire che è finita. Sono stati allentati alcuni vincoli, ma ci sono ancora delle limitazioni. Bisogna che si continui a rispettare queste limitazioni. Guai se si pensasse che è finita. E' giusto ripartire, ma se abbassiamo la guardia, il rischio di una nuova ondata di contagi potrebbe essere dietro l'angolo".

barbara d'urso silvio berlusconi

"Governatori di Forza Italia in azione, governo in ritardo" "Oggi mi sono confrontato con i governatori di Forza Italia - ha continuato -. Sono intervenuti con azioni concrete e non con annunci di fronte agli inaccettabili ritardi dello Stato, per sostenere commercianti e piccoli imprenditori a cui hanno versato. Hanno versato soldi senza costringere nessuno a una Via Crucis di certificati o ad iscriversi su siti internet andati in tilt: hanno dimostrato che si può fare tutto anche soltanto con una email e con un bonifico. Tocca però allo Stato immettere soldi e liquidità nel mercato".

"Foto dei Navigli mi ha preoccupato" In particolare, Berlusconi si è soffermato sulle foto circolate ieri con i Navigli di Milano affollati di gente, nonostante i divieti ancora in essere. "Dai giornali abbiamo notizia di qualche episodio deplorevole - ha affermato -: la foto dei Navigli di Milano con un assembramento di persone all'ora dell'aperitivo, moltissime delle quali senza mascherina, mi ha preoccupato. Evidentemente non tutti gli italiani hanno capito l'importanza di non creare assembramenti, di indossare le mascherine, di adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare se' stessi e gli altri. Se non seguiremo con grande attenzione le regole sanitarie e se abbasseremo la guardia, una seconda ondata di contagi potrebbe essere dietro l'angolo".

berlusconi d'urso

silvio berlusconi annuncia la diretta con la d'urso