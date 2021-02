"AGLI STATI RIUNITI D'AMERICA" - STANOTTE LA FINALE DEL SUPERBOWL SU RAI2: CHE I TEMPI SIANO CAMBIATI LO DIMOSTRA BRUCE SPRINGSTEEN CHE PER LA PRIMA VOLTA COMPARE IN UNO SPOT - IN UNA DELLE PUBBLICITÀ CHE PASSERANNO IN VIDEO DURANTE LA FINALE DEL CAMPIONATO DI NFL, IL BOSS PARLA DELLA RITROVATA UNITÀ DEGLI USA PER LA JEEP. I SUOI BIOGRAFI RIPORTANO CHE SPRINGSTEEN NON SI PRESTAVA A UN'OPERAZIONE DEL GENERE ALMENO DAL 1974, QUANDO… - VIDEO

Bruce Springsteen ha prestato la sua voce e la sua immagine a uno spot che andrà in onda durante la finale del Super Bowl, uno degli appuntamenti più importanti dello show business targato Usa. Si tratta della pubblicità della casa automobilistica Jeep: avere The Boss non è stato semplice, infatti il cantante non è per niente facile da convincere, come ha spiegato a Variety il capo del marketing dell'azienda.

Lo spot, della durata di due minuti, è concentrato su una piccola chiesa che si trova nel cuore degli Stati Uniti, a Lebanon, in Kansas. "Rimane sempre aperta per tutti - spiega Springsteen - e questo ci deve far ricordare che la terra su cui ci troviamo è comune". In un altro passaggio della pubblicità il cantante ricorda che "la nostra luce ha sempre trovato il modo di splendere anche attraverso il buio.

Adesso c'è una speranza sulla strada da percorrere", con un forse neanche tanto velato riferimento alla situazione politica americana. Anche la dedica con cui si conclude il video è simbolica: "Agli Stati RiUniti d'America".

Lo spot è stato girato solo negli ultimi giorni direttamente in loco, perché Springsteen ha accettato di comparire nella pubblicità solo a inizio 2021. "Questo è un trionfo della perseveranza e della testardaggine", ha spiegato in un'intervista Olivier Francois, chief marketing officer di Stellantis. Il dirigente ha raccontato di aver passato gli utimi dieci anni a sottoporre idee e proposte al manager di The Boss, ma "Bruce non è in vendita, e neanche a noleggio", ha svelato. Così anche a fine 2020 da Jeep hanno provato a inviare lo script della pubblicità al cantante, che questa volta inaspettatamente ha accettato. "Ha chiesto che diventasse una sorta di preghiera, che fosse molto spirituale", hanno spiegato ancora da Jeep.

Springsteen è noto per essere refrattario a qualunque spot pubblicitario: i suoi biografi riportano che non si prestava a un'operazione del genere almeno dal 1974, quando aveva accettato scherzosamente di registrare un messaggio promozionale per un'azienda vinicola durante un'ospitata a una stazione radio di Philadelphia.

