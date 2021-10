"STIAMO RIAPRENDO NON GRAZIE, MA NONOSTANTE SALVINI E MELONI" – IL GOVERNATORE CAMPANO DE LUCA SFERRA UN DURISSIMO ATTACCO AL CAPITONE: "NON PRODUCE NULLA, MA RIVENDICA CON FORZA TUTTO IL NULLA CHE PRODUCE. E' IL PIÙ GRANDE SFONDATORE DI PORTE APERTE D'ITALIA"– “GIORGETTI, GARAVAGLIA E LA MINISTRA ERIKA STEFANI SONO FIGURE STIMABILI A CUI VA TUTTA LA MIA SOLIDARIETÀ…” - VIDEO

Da adnkronos.com

salvini de luca

Ennesimo attacco di De Luca a Salvini. Il leader della Lega, dice il presidente della Campania, in una diretta Facebook, "ormai si sta accreditando e specializzando come il più grande sfondatore di porte aperte nel nostro Paese". Non produce nulla, ma rivendica con forza tutto il nulla che produce". "L'Italia si sta riaprendo per i fatti suoi, si riaprono i locali, i cinema, gli stadi, le discoteche - ha aggiunto Salvini - perché si è fatta una campagna di vaccinazione seria. Salvini non c'entra niente. Tutto quello che sta avvenendo in Italia sta avvenendo per le scelte rigorose fatte, quindi stiamo riaprendo non grazie, ma nonostante Salvini. E, aggiungerei, l'onorevole Meloni".

vincenzo de luca contro salvini MATTEO SALVINI vincenzo de luca contro salvini 4