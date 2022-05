"STRANGIS" THINGS - I FAN DEL VINCITORE DI “AMICI”, LUIGI STRANGIS, SI INCAZZANO CON MARA VENIER, CHE SECONDO LORO AVREBBE CONCESSO POCO SPAZIO ALL’UGOLA D’ORO DI CANALE 5: “MA IO MI ASPETTAVO UN’INTERVISTA, NON UNA CANTATA VELOCE VELOCE”. E POI ANCORA: “MA IN CHE SENSO TEMPO FINITO?” - A BELLI DE ZIA, È GIÀ TANTO CHE SIA STATO INVITATO NEL SALOTTO DOMENICALE PIÙ SEGUITO DAGLI ITALIANI (C’È CHI DICE CHE SIA STATO UN GESTO AMICHEVOLE VERSO MARIA DE FILIPPI…)

Luigi Strangis in Tienimi Stanotte a Domenica In

L'ho dovuta dividere in due perché dura più di 2.20

Parte 1 di 2 #luigistrangis #Luigi #DomenicaIn @StrangisLuigi pic.twitter.com/76mM407ewz — Silvia (@Silvs__) May 22, 2022

1 - LUIGI STRANGIS OSPITE A DOMENICA IN/ QUALCOSA VA STORTO, FAN IN RIVOLTA

Serena Granato per www.ilsussidiario.net

mara venier luigi strangis

Dopo essersi rivelato il vincitore assoluto di Amici 21, aggiudicandosi la vittoria del circuito canto così come il montepremi finale in quanto vincitore assoluto, Luigi Strangis torna in TV e al contempo al centro dell’attenzione mediatica.

E il motivo è la nuova ospitata tv post-talent che Luigi registra nello studio tv di Domenica In il 22 maggio 2022, occasione in cui -a detta delle contestazioni web- la conduttrice Mara Venier invita in studio l’ex Amici 21 “solo” sul finire della nuova puntata della trasmissione.

luigi strangis domenica in

Non sarebbe stato concesso, a quanto pare, abbastanza spazio tv per Luigi Strangis a detta dei suoi fans, con Mara Venir che avrebbe avuto giusto il tempo per mandare in onda una clip di presentazione contenente gli highlights del percorso che Luigi ha registrato ad Amici 21, il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, per poi consentire al cantante di Tienimi stanotte -singolo che sta scalando le classifiche musicali- di rivelare un aneddoto di vita. Ovvero di aver ricevuto in dono la sua prima chitarra, all’età di 6 anni.

luigi strangis 2

Oltre a riservare al pubblico di Rai Uno l’aneddoto del suo primo strumento musicale, Luigi Strangis ha intonato il nuovo singolo che fa da apripista all’album Strangis, Tienimi stanotte. Ciò nonostante il pubblico si sarebbe aspettato uno spazio tv più ampio per l’ex Amici, quantomeno della durata media di un’intervista tv. Tanto che su Twitter è ora in corso una polemica sul conto dell’ospitata post-Amici 21 che Luigi Strangis ha registrato a Domenica in, che taccia il format di Mara Venier di aver trattato con sufficienza il cantante.

Tra i messaggi alla base della contestazione social sullo spazio tv che Domenica in ha riservato a Luigi Strangis, al di sotto delle aspettative del pubblico di Rai Uno, si legge: “Ma io mi aspettavo un’intervista, non una cantata veloce veloce”. E poi ancora: “Ma in che senso tempo finito?”.

luigi strangis

2 - AMICI. LUIGI STRANGIS DISTRUTTO A DOMENICA IN, L’OSPITATA FINISCE MALE, WEB IN RIVOLTA: “NON DOVEVANO INVITARLO”

Da www.ogmag.net

Mara Venier si è ritrovata al centro di una nuova polemica dopo la fine della puntata di Domenica In del 22 maggio per l’invito a Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, ma anche per come ha accolto sul finale del talk show domenicale il cantante.

luigi strangis vittoria ad amici 21

Dopo le critiche scatenate dalla decisione di cancellare l’invito a Manuel Bortuzzo ed a suo padre, perché l’ex gieffino era stato ospite a Verissimo sostenendo che la sua intervista fosse ormai “bruciata”, la signora della domenica è stata ancora una volta bacchettata per la “toccata e fuga” del cantante soperto da un programma della concorrenza.

Sui social si sono raccolti numerosi pareri contrariati: qualcuno non ha apprezzato che Luigi Strangis, cantante del talent ideato e condotto da Maria De Filippi sia sbarcato a Rai 1, ma le critiche più cocenti hanno tempestato zia Mara. Dopo una lunga diretta dedicata a delle interviste prolisse con vari ospiti, la padrona di casa ha tagliato l’intervista con il vincitore di Amici, concedendogli solo di esibirsi sul palco di Domenica In, dopo essersi scusata per il poco tempo a sua disposizione.

mara venier luigi strangis

Le discussioni su Twitter sono state vibranti: l’ospitata del cantante ha aperto alle critiche ed agli attacchi che hanno colpito principalmente Mara Venier e la sua conduzione, ma anche la policy adottata dal programma di Rai 1 nei confronti di ospiti legati alle reti competitor. Molti aspetti hanno fatto esplodere la protesta degli internauti, sia dei fan di Luigi sia dei telespettatori appassionati del talk show di Rai 1.

luigi strangis 9

La conduttrice veneta è stata messa sotto attacco per essersi dilungata troppo con gli altri ospiti finendo per dedicare al vincitore di questa edizione di Amici solo qualche minuto, quasi sui titoli di coda.

Così è saltata l’intervista che era stata annunciata dalla padrona di casa, la quale ha solo concesso qualche battuta al cantante complimentandosi con lui e menzionando il suo Ep. Poi Luigi Strangis è stato invitato a cantare il suo brano “Tienimi stanotte”, accolto con una certa freddezza dal pubblico di Rai 1 come notato dagli internauti più critici che non si sono astenuti dal commentare.

luigi strangis 8

I fan di Luigi Strangis dopo aver atteso a lungo il momento dell’entrata in scena del loro beniamino sono insorti per attaccare Domenica In, che ha ridimensionato la sua ospitata non sorvolando sul fatto che l’apertura verso un programma della concorrenza è stata più che altro teorica. La carineria della Venier è stata letta come un gesto amichevole nei confronti principalmente di Maria De Filippi, che le ha teso una mano dopo un momento personale e professionale difficile riportandola in tv come voce della giura popolare a Tu si que vales.

luigi strangis 5 luigi strangis 6