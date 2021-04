"STRISCIA" RESISTE AL POLITICAMENTE CORRETTO - "LA DENUNCIA FA PIU' RIDERE DEL SIPARIETTO DI HUNZIKER-SCOTTI", ANTONIO RICCI NON CHIEDE SCUSA PER LA GAG SUI CINESI: "SIAMO E RESTEREMO UNA TRASMISSIONE SATIRICA E COME TALE POLITICAMENTE SCORRETTA..." - MICHELLE HUNZIKER E GERRY SCOTTI SONO STATI MINACCIATI DI MORTE DOPO LA PUNTATA E HANNO CHIESTO SCUSA (PERCHE'?)

(ANSA) "Come ha detto qualcuno, la denuncia fa più ridere del siparietto improvvisato dai due conduttori. Striscia non chiede scusa perchè è,e resterà, una trasmissione satirica e, come le trasmissioni satiriche e comiche di tutto il mondo, politicamente scorretta. Scorretta, ma non quanto le iniziative pretestuose di chi pensa di ricattare aziende e marchi internazionali". Così l'ufficio stampa di Striscia la Notizia in merito alle polemiche sorte dopo la puntata di lunedì 12 aprile quando lanciando un servizio sulla sede Rai a Pechino, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno mimato gli occhi a mandorla pronunciando la lettera "elle" al posto della "erre". I due conduttori in un'intervista a "Il Corriere della Sera" hanno chiesto scusa dicendosi allibiti per gli insulti e le minacce subite a seguito della puntata

