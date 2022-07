"STYLES" LIBERO! - HARRY STYLES NON È SOLO IL FENOMENO MUSICALE DEL MOMENTO: DETTA MODA, PORTA L'ATTENZIONE DEL PUBBLICO SULLE QUESTIONI DI IDENTITÀ DI GENERE E FLUIDITÀ E PRESTO APPARIRÀ IN DIVERSI FILM - GRAZIE ALL'ESPERIENZA CON I "ONE DIRECTION", IL 28ENNE INGLESE HA IMPARATO PRESTO E BENE I MECCANISMI DELLO SHOW BUSINESS E ORA STA CAPITALIZZANDO AL MASSIMO LA SUA POPOLARITÀ - L'UNIVERSITÀ DEL TEXAS L'HA PERSINO SCELTO COME TEMA DI UN CORSO SUL NUOVO MODELLO DI POPSTAR MONDIALE E…

Harry Styles

Luca Dondoni per “La Stampa”

L'università del Texas ha scelto l'ex One Direction Harry Styles come tema di un corso universitario dedicato al nuovo modello di popstar mondiale perché la sua figura propone un diverso culto della celebrità. E può ben testimoniarlo chi c'era ieri sera tra i 15 mila fan presenti all'Unipol Arena di Bologna o sarà stasera al Pala Alpitour di Torino) per applaudire il 28enne inglese.

Il pubblico lo adora, ma Styles non è solo un fenomeno musicale: crea tendenza, detta la moda e, cosa che l'artista ritiene una missione, porta l'attenzione del pubblico sulle questioni genderless che hanno come obiettivo la liberazione dallo stereotipo binario maschio-femmina. «Sono stato sempre aperto con i miei amici - ha detto alla rivista americana House & Gardens - ed è un dovere accettare tutti ed essere più aperti; non è obbligatorio dover etichettare o dover chiarire quali caselle stai selezionando mente vivi la tua vita».

ALESSANDRO MICHELE E HARRY STYLES

Harry ha lanciato un suo brand chiamato «Pleasing» ispirato alla fluidità, sdoganando una nuova idea di beauty per uomini dalle creme agli smalti; pochi giorni fa ha lanciato una collezione dedicata all'Estate Italiana chiamata «Hot Holiday».

«Sono uno dei migliori amici di Alessandro Michele (lo stilista di Gucci, ndr) che crea il mio guardaroba, ci scriviamo tutti i giorni su WhatsApp e pensiamo che il vintage unito all'estetica sartoriale degli anni Settanta sia il top; da poco abbiamo creato una collezione che abbiamo chiamato "HA HA HA" giocando sulle nostre iniziali».

harry styles 4

Dal vivo Harry è un autentico animale da palcoscenico, un giovane uomo che grazie all'esperienza da poco più che teenager con gli One Direction («che sia chiaro il gruppo non si riformerà mai più», ha detto), ha imparato molto bene come si conquistano le folle. Lo show business anglosassone negli ultimi trent' anni ci ha insegnato come la creazione e la frantumazione delle boy band sia studiata a tavolino, fatta apposta per setacciare i solisti che diventeranno poi superstar delle classifiche.

Un esempio? Robbie Williams, figlio di quei Take That che avevano conquistato il mondo e sembrava dovessero vivere per sempre. «Harry è il nuovo me», ha detto Williams quando gli hanno chiesto di esprimere un giudizio sull'ex OD.

«Voglio solo fare cose giuste ed è per questo che cinque anni fa ho iniziato ad andare in terapia - confessa Styles che sente il peso di tanta responsabilità - che siano divertenti, di cui posso essere orgoglioso, di cui i miei amici possano essere orgogliosi, la mia famiglia possa essere orgogliosa così come i miei figli saranno orgogliosi un giorno».

harry styles

Curioso nei confronti del mondo dello spettacolo a 360°, Harry ha recitato nel thriller Don't worry darling diretto dalla sua compagna Olivia Wilde (di dieci anni più grande) e molto probabilmente lo vedremo fra le star che sfileranno sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 visto che il 21 ottobre, giusto per rimarcare la filosofia che segna la vita di questo performer totale, uscirà anche un'altra pellicola intitolata My policeman.

Harry Styles

Qui Harry è un poliziotto gay nell'Inghilterra del 1950: «Voglio fare tutto e anche di più - dice rimarcando però il suo impegno come cantante che ama esibirsi dal vivo - perché questo tour mondiale è figlio di un viaggio che avrei dovuto fare due anni fa e la pandemia ha fermato. Improvvisamente intorno a me le urla si sono fermate, tutto è stato cancellato e penso che tutti abbiamo attraversato un grande momento di auto-riflessione, un sacco di osservazione del proprio ombelico. Ora, non so se ci sia qualcosa di più egocentrico dell'incidere un album e io l'ho fatto per celebrare una catarsi».

harry styles 2

E del nuovo album intitolato Harry' s House uscito a maggio e anticipato dal singolo As it was (cantato a squarciagola dal pubblico), Harry si può dire soddisfatto visto che solo nelle prime 24 ore dall'uscita aveva già totalizzato 8 milioni e 300mila stream diventando così il disco più cliccato di sempre su Spotify.

La scaletta del concerto parte con Music for sushi restaurant subito seguita da Golden, Adore you, Daylight e altre chicche di una discografia conosciuta a memoria dai fan che lasceranno il Pala Alpitour ancora più felici quando sul finale salteranno o faranno i cori delle ultime quattro canzoni in scaletta: Sign of the times, Watermelon sugar, As it was e Kiwi. Ancora una volta Harry li avrà conquistati, avrà posto ancora un tassello sul suo puzzle d'oro e di platino. -

harry styles 3 Harry Styles harry styles 5 harry styles 8 harry styles 6 harry styles 4 harry styles 2 harry styles 7 harry styles 3 harry styles 11 harry styles 1 harry styles 17 harry styles 16 harry styles 14 harry styles 15 harry styles 13 harry styles 10 harry styles 12 harry styles– ouverture of something that never ended episodio 3 harry styles harry styles 2 harry styles 1 shania twain e harry styles