"SUPERSIMO" IS BACK: "IN TANTI MI VOLEVANO MALE E ASPETTAVANO SOLO CHE IO MOLLASSI. MA PIÙ MI FAI MALE, PIÙ MI RENDI FORTE” – LA VENTURA RINATA CON “THE VOICE”: “MORGAN E’ UN SEDUTTORE, D’ALESSIO HA SUBITO TROPPI PREGIUDIZI, ELETTRA LAMBORGHINI? INASPETTATAMENTE DOLCISSIMA. E SU GUE PEQUENO..." - "NON RINNEGO L’ESPERIENZA DELL’ISOLA. ERA L'OPPORTUNITÀ PER TORNARE A MEDIASET E L'HO SFRUTTATA FINO IN FONDO. E RINGRAZIO MARIA DE FILIPPI" – E IL NUOVO AMORE…

Maria Volpe per il Corriere della Sera

simona ventura

Eccoci al nuovo capitolo della terza/quarta vita di Simona Ventura: «The Voice of Italy» su Rai2, stasera (2a puntata). «Sono felice: nella prima puntata abbiamo recuperato un pubblico giovanissimo che si era perso. Nella fascia 8-14 anni e laureati siamo andati bene e questa è una grande soddisfazione. Il racconto è moderno e veloce».

Prime sensazioni che ha provato tornando in Rai?

«Come se 8 anni non fossero mai passati. Ho ritrovato un affetto straordinario, un senso di appartenenza».

Ha scelto 4 coach - Morgan, Gigi D' Alessio, Gué Pequeno e Elettra Lamborghini - molto diversi tra loro.

simona ventura

«Scelte precise per coprire l' arco dei diversi gusti musicali. Alcuni di loro li conoscevo già, altri li ho scelti a istinto».

Poche parole per descrivere ciascuno di loro dal punto di vista umano. Morgan?

«È un seduttore, si viene rapiti dalla sua cultura».

Gigi D' Alessio?

«Un grande musicista che ha subìto troppi pregiudizi, e io voglio essere un coltello nel burro dei pregiudizi».

Elettra Lamborghini ?

«Donna di grande umanità, inaspettatamente dolcissima, simpatica, protettiva».

Gué Pequeno?

«Duro e puro. È un uomo di grande maturità, che fa scelte razionali».

simona ventura the voice

Di talent e reality ne ha condotti davvero tanti e diversi tra loro, ma «L' Isola dei famosi» resta un trofeo.

«Per me è una storia di vita, una scommessa vinta. L' idea di prendere personaggi noti e metterli su un' isola per la lotta alla sopravvivenza fu un grande successo. E da lì sono venuti fuori vari personaggi, penso a Francesco Facchinetti e Belén».

«L' Isola» lei l' ha vissuta anche da concorrente, unico caso nella storia della tv...

«Mi ha fatto dimagrire 10 kg e disintossicare dagli smartphone. Non è poco..»

Diplomatica... Simona: la rivendica come esperienza o non la rifarebbe più?

«La rivendico: in quel momento per me rappresentava l' opportunità per tornare a Mediaset e l' ho sfruttata fino in fondo».

L' onestà le fa onore. E che è successo poi?

«Maria De Filippi mi ha chiamata e mi ha fatto fare "Selfie - Le cose cambiano" e poi "Temptation Island vip" che a oggi è il reality più visto della scorsa stagione».

De Filippi poi l' ha voluta anche ad «Amici».

«Una bellissima esperienza perché entrambe abbiamo l' idea di voler dare un' opportunità ai ragazzi, soprattutto dopo, quando finisce la trasmissione».

Il rapporto con Maria ?

«Di amicizia stretta. Le sarò sempre riconoscente per l' opportunità che mi ha dato».

simona ventura the voice 4

A «Quelli che il calcio» scoprì molti talenti.

«È vero, penso a Crozza, Max Tortora, Virginia Raffaele, Cattelan. C' era un modo di trattare il calcio che non c' è più: finita la poesia, tutto appiattito sui soldi, sui diritti televisivi. Il calcio spezzatino rende tutto impossibile. Domenica hanno fatto il 5 e mezzo di share e non è certo colpa di Luca e Paolo. È difficile».

Lei ha condotto anche «Le Iene», che oggi divide.

«Io li ho contro il martedì e mi dispiace... perché hanno una forza incredibile. Sono autorevoli e l' autorevolezza non si compra, si guadagna sul campo».

C' è stato un momento in cui ha pensato di mollare?

«No, perché non volevo darla vinta a tutti quelli che mi volevano male e aspettavano solo che io mollassi. Più mi fai male, più mi rendi forte. Io sono fortunata perché la vita mi ha ripagata di tutto».

Com' è questa fase della sua vita?

ventura terzi

«Colorata, piena, risolta».

Ha fatto pace con il suo ex marito Stefano Bettarini, ha un nuovo amore, Giovanni Terzi. Ha una grande famiglia allargata .

«Il cerchio si è chiuso. Con Stefano abbiamo recuperato un rapporto importante, è il padre dei miei figli. E poi è arrivato l' amore del tutto inaspettato. Ci siamo subito capiti e fusi: siamo uno, non due. E abbiamo tanti sogni da realizzare insieme».

