Giorgia Peretti per www.iltempo.it

"Tu si que vales" riapre i battenti con il botto. La nuova stagione del programma tv, targato Mediaset, ha concluso la prima puntata con uno share pari al 27%, tenendo incollati al piccolo schermo 4.138.000 spettatori. Squadra che vince non si cambia, infatti, al timone dello show di canale 5 resta Belen Rodriguez accompagnata da Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Invariati anche i quattro super giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli espressione della giuria popolare. Ad entrare in corsa nella nuova edizione è Giulia Stabile. La ballerina, ex vincitrice di Amici 20, farà parte del corpo di ballo dei professionisti della scuola di Maria De Filippi, ma nel mentre è stata arruolata da Witty tv come inviata di “Tu si que vales 2021”.

A regalare grasse risate al pubblico a casa è stata Sabrina Ferilli che nel corso dell’esibizione di “Denise e Abrax” si è lasciata andare a una serie di esclamazioni schiette e comiche dettate dalla paura del momento.

La giuria è chiamata ad abbandonare lo studio per dirigersi nella location esterna dove si terrà la performance. Fuori è buio ed una specie di gnomo vestito di rosso li esorta a seguirlo. Già qui l’attrice romana sembra perplessa: “Ma che è? Ma perché dobbiamo seguirlo? Dove?”.

La De Filippi nel mentre se la ride e cerca di convincerla. Il cammino prosegue a bordo di una macchina. Poi questo strambo personaggio dice a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi di proseguire con lui, a piedi.

Ad un certo punto a spaventare l’attrice è una corda che accidentalmente le cade addosso, lei caccia un urlo e si rivolge all’amica: “Maria lo vedi alla fine che faccio con ‘sta corda”. Anche qui la De Filippi ride di gusto. Il siparietto continua, i tre proseguono il loro cammino al buio mentre l’omino ripete “seguitemi”. Sabrina Ferilli però appare esasperata e sbotta: “Ma ‘ndo caz** te seguiamo figlio mio! Manco stiamo più a Roma”.

La scenetta va avanti fino all’arrivo di Gerry Scotti e Teo Mammucari, che precedono l’inizio della performance del concorrente. Un’esibizione che a stento guardano i quattro giudici, a causa del folletto rosso che continua ad infastidire la Ferilli.

“Lasciami stare. Te ne vai? Ti dico che te faccio male! Mica mi fai paura! Vai via perché c'ho sto' tubo. Glielo do addosso se continua”, avverte la romana brandendo un tubo di gomma recuperato lungo il percorso. Maria in preda alla “ridarella” si sdraia accanto all’amica e chiede: “Ma perché lo vuoi menare?”. La risposta non ha bisogno di ulteriore specifiche: “Perché mi ha rotto i cog***ni!”.