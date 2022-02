3 feb 2022 14:29

IL "TRANSREMO" DI ZALONE, PAROLA PER PAROLA – “SAO, C’È GENTE STRANA/ CHE VUOLE A FRAGOLA E A BANANA/VIENE DA ME CONTINUAMENTE/ POI DOPO UN SI PENTE MA POI TORNA DACCAPO, CHIEDIGLIELO A LAPO”/ C’È UN PROFESSAO DI STORIA GRECA CHE LA MATTINA SPIEGA A SERA POI SI PIEGA E VUOLE CHE GLI DICO SPORCACCIAO FAMMI MAO IN GRECO ANTICO. IO SAREI UN DIVERSO, CHE IPOCRISIA, NELL’UNIVERSO” – IL MONDO TRANS SI INCAZZA PER LA FAVOLA SULLA CENERENTOLA TRANS: “UNO SCEMPIO, ZALONE GIULLARE DEI FASCI” – I TESTI DELLE CANZONI CHE HA PORTATO ALL’ARISTON - VIDEO