"TRAVAGLIO MAVAFFANCULO” – GAIA TORTORA SFANCULA IL DIRETTORE DEL "FATTO" PER LE PAROLE SUGLI INNOCENTI IN CARCERE - LA FIGLIA DI ENZO TORTORA, VITTIMA DELLA MALAGIUSTIZIA, RIPORTA UNA FRASE DELL'EDITORIALE DI MARCOLINO: "NON C'È NULLA DI SCANDALOSO SE UN PRESUNTO INNOCENTE È IN CARCERE" – LA POLEMICA SULLE FRASI DEL MINISTRO BONAFEDE

Sembrava essere scemata la polemica sulle parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sugli innocenti in carcere. Il Guardasigilli aveva chiarito con un post su Facebook l’equivoco ma non aveva fermato la polemica politica. A scatenare di nuovo uno scontro è un editoriale di Marco Travaglio, che ha suscitato la reazione indignata di Gaia Tortora.

In un articolo intitolato “Bonafede e Malafede”, il direttore del Fatto Quotidiano scrive: “Non c’è nulla di scandaloso se un innocente finisce in carcere: è la legge che lo prevede”. Si riferiva ai detenuti in custodia cautelare, che vengono messi in carcere in attesa di giudizio per il timore che inquinino le prove, scappino, o ricommettano il reato, ma che, come specifica Travaglio, “sono presunti innocenti”. Ma la frase non è piaciuta a Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora, che su Twitter lo ha attaccato: “Non c’è nulla di scandaloso se un presunto innocente è in carcere” finora ho sopportato e sono stata una signora. Ora basta. Travaglio..Mavaffanculo”.

All’indomani delle affermazioni del Guardasigilli - che aveva detto, “cosa c’entrano gli innocenti che finiscono in carcere? Gli innocenti non finiscono in carcere”, riferendosi alle persone assolte - Gaia Tortora aveva smorzato la polemica. “Il Ministro Alfonso Bonafede ha chiarito con un post il malinteso che ritengo tale. Posso avere una idea diversa sulla riforma della giustizia ma conoscendolo non credevo a cosa avevo sentito. Un indispensabile chiarimento. Ora niente gogne.Grazie per la risposta”. Travaglio, però, le ha fatto perdere la pazienza.

