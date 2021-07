14 lug 2021 16:33

"TRIVIALE E LAIDA PUTTANA" - COSÌ PASOLINI DEFINÌ L'EX DIRETTORE DEL "CORRIERE" PIERO OTTONE, PERCHÉ NON APPROVAVA LA LINEA SULLA GUERRA IN VIETNAM - IL RICORDO DEL FIGLIO DEL GIORNALISTA: "MIO PADRE NON ESITÒ COMUNQUE A FARLO COLLABORARE COL QUOTIDIANO, IMPEDIRGLIELO PER UN FATTO PERSONALE SAREBBE STATO UN ERRORE. IN QUEL MOMENTO ANDAVA ASCOLTATO, INDIPENDENTEMENTE DALLE PROPRIE OPINIONI. CHE DIRE? ALTRI TEMPI, ALTRO GIORNALISMO"