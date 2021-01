ROCCO CASALINO VS SOLANGE A BUONA DOMENICA

Lite tra Rocco Casalino e Solange a "Buona Domenica" 2004-2005

Solange: come meno male?

Casalino: No, dico, meno male

Solange: Cioè tu non sei, veramente, né pesce né uccello. Anzi un po’ uccello sei, con le scarpe che c’hai. (…) Sei finto, falso e ipocrita. Lo sei, perché quando eravamo in camerino prima tu hai detto “mi vesto da maschietto, oggi voglio fare lo chic …”

Casalino: ma che ne sai tu del camerino che passi la maggior parte del tempo nei bagni per farti accarezzare dai camionisti. (…) vorrei che si notasse la differenza tra me e lui: lui è donna al 98 per cento. Io sono donna al 20%. Poi io posso ancora procreare. Tu non potrai mai procreare…

