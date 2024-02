"VENGO ALL’AMBASCIATA RUSSA E VI SGOZZO COME MERLUZZI" - CRUCIANI E PARENZO, A "LA ZANZARA", METTONO IN CONTATTO "ER BRASILIANO", AL SECOLO MASSIMILIANO MINNOCCI, CON L'AMBASCIATA RUSSA A ROMA - IL PREGIUDICATO ULTRA-TATUATO SI ATTEGGIA A GANGSTER E CHIEDE AL TELEFONO LA VERITA' SULLA MORTE DI NAVALNY: "DITEME LA VERITÀ, VOO SIETE SGOBBATI (L'AVETE AMMAZZATO, NDR)? INFAMI, TRA BANDITI SE CAPIMO, IO SO' PIU' MATTO DE PUTIN" - LA RISPOSTA DEL CENTRALINISTA: "PROVA A..." - VIDEO

Dal 16 febbraio, quando si è diffusa la notizia della morte in carcere in Siberia di Alexei Navalny, David Parenzo e Giuseppe Cruciani nella loro trasmissione la Zanzara stanno tempestando di telefonate l’ambasciata russa. Il tentativo è sempre a vuoto, anche se talvolta risponde un centralinista parlando in russo. Ma i due non demordono e provano ogni volta a farsi passare l’ambasciatore in Italia trasformando l’idea iniziale in un vero e proprio stalking telefonico. [...]

Parenzo e Cruciani non si sono arresi, e in una delle puntate successive chiamando da un numero diverso sono riusciti di nuovo a mettersi in contatto con il centralinista che parlava in russo. Riconosciuti però quasi all’istante i due si sono ritrovati in faccia il bip che segnalava la caduta della telefonata. A quel punto Cruciani ha provato a mettere in campo un altro suo ospite assai discusso, Massimiliano Minocci.

Noto come “Er Brasiliano de Roma” o anche semplicemente come “Er Brasile”, Minocci è ben noto alle forze dell’ordine a Roma che passano il tempo ad arrestarlo per risse, reati legati alla droga o resistenza al pubblico ufficiale. Dopo ogni arresto però torna in campo a fare le stesse cose di prima.

Er Brasile non ha però facilitato le comunicazioni con l’ambasciata di Russia in Italia. Lui ci ha provato a parlare al russo che ha risposto al centralino: «Ahò, fratelli, tutto apposto?» e ha chiesto a modo suo spiegazioni sulla fine di Navalny: «Non stateme a dì ‘na cazzata, che fra banditi non ce dìmo cazzate…».

In parte Er Brasile ha ottenuto più di Parenzo, perché a quel punto il centralinista è entrato in confusione ed è passato a parlare in un incerto italiano: «Non so parlare italiano. Può chiamare per favore domani, di mattina?». Ma il brasiliano non ha accettato il rinvio: «No, no, ma quale domani? Parliamo subito. Se no vengo all’ambasciata russa e vi sgozzo come merluzzi…». E allora la telefonata è caduta…

