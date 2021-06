Da "Belve"

MELANIA RIZZOLI E FRANCESCA FAGNANI

Melania Rizzoli, intervistata senza filtri per Belve, svela a Francesca Fagnani alcuni clamorosi e inediti particolari sulla sua vita pubblica e privata. Come quando la conduttrice, a proposito del marito Angelo Rizzoli iscritto alla P2, le chiede: C’è qualcosa che non si è saputo e che lei dirà in futuro?

E Melania risponde, svelando un passaggio clamoroso e inedito: “Sono stata interrogata ultimamente come testimone nel processo sulla Strage di Bologna perché è emersa la notizia che la strage era stata organizzata con i soldi sottratti alla Rizzoli. Il Pm mi ha detto: suo marito è stato una vittima”. Fagnani insiste: Lei conserva dei documenti inediti che prima o poi pubblicherà? “Sì”, replica Rizzoli “li conservo perché abbiamo due figli, per tutelare la dignità del padre”.

MELANIA E ANGELO RIZZOLI

Sul precedente matrimonio di Angelo Rizzoli con Eleonora Giorgi, Melania dice: “Io non conosco la signora Giorgi. In 25 anni non l’ho mai incontrata, non c’ho mai parlato, non ci siamo mai viste, anche perché mio marito non voleva. Angelo ha preteso e ottenuto la cancellazione di quel matrimonio”. Allora Fagnani le domanda: ha fatto bene Eleonora Giorgi a presentarsi al funerale? e Rizzoli rivela: “Mio marito mi diceva sempre: “Se io dovessi morire ricordati che non la voglio al mio funerale”. Poi, sa, le persone dello spettacolo amano le telecamere e fare notizia”.

vittorio feltri melania rizzoli (3)

Quanto alla sua attuale situazione sentimentale, Fagnani ricorda la pubblicazione di alcune foto maliziose con Vittorio Feltri e Melania non si sottrae alla sollecitazione: “Vittorio Feltri è il mio migliore amico, la persona a cui voglio più bene, ci conosciamo da tantissimi anni, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, usciamo sempre insieme, ci confidiamo, parliamo. Lui mi vuole bene e me lo anche dimostrato in tante occasioni, mi è stato vicino nei momenti più difficili della mia vita, io questo non lo dimentico”. È un amore diverso? chiede Fagnani. “Sì”, risponde decisa Rizzoli.

MELANIA RIZZOLI E VITTORIO FELTRI

Inoltre, senza mai risparmiarsi, Melania Rizzoli racconta “l’incontro con Angelo Rizzoli grazie a Craxi”, “la valigetta di Mastella piena di mozzarelle di bufala”, quella volta che “fui aggredita dal produttore Carlo Tarallo per Gabriel Garko”, Renata Polverini che la imita “indossando i miei stessi tubini”. Infine si riconosce il merito “di aver fatto scoprire le scarpe con i plateau a Giorgia Meloni”.

Indomabili, ambiziosi, sempre all’attacco e mai gregari alle 22.55 i protagonisti di Belve si prendono il venerdì sera di Raidue, con un ciclo di dieci puntate. Il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani con domande dirette e mai cerimoniose puntano a far emergere forza e debolezze dei protagonisti. Feroci e fragili, al tempo stesso.

melania rizzoli MELANIA E ANGELO RIZZOLI ANGELO RIZZOLI E ELEONORA GIORGI NEL giorgi int x

MELANIA RIZZOLI OSPITE DI BELVE