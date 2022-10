27 ott 2022 16:20

"VORREI ESSERE FELICE COME BENIGNI" – PAOLO SORRENTINO SUI 70 ANNI DI ROBERTACCIO: "IN UN MONDO IN CUI QUASI TUTTI DICONO LA LORO SU QUALSIASI ARGOMENTO, L'ASSENZA DI BENIGNI È UNA BENEDIZIONE, UNA MANNA. LUI NON APPROFITTA DELLA SUA ENORME POPOLARITÀ. NON PUBBLICA AUTOBIOGRAFIE, NON RILASCIA INTERVISTE, NON VA OSPITE IN TV. È OCCUPATO A STUDIARE E A GIOCARE. QUESTA È UN'ALTRA FORMA D'INCANTO DI BENIGNI. IN LUI, STUDIO E GIOCO COINCIDONO. AL PUNTO CHE, MI VIENE DA SOSPETTARE CHE…"