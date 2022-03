"WILL" IL COYOTE? "WILL" IL COJONE! – VOLANO GLI STRACCI A "WILL ITALIA", LO PSEUDO-GIORNALE DI INSTAGRAM, FONDATO DALL’EX MANAGER DI AIRBNB ALESSANDRO TOMMASI E DALL’ECONOMISTA STAR CHE NON È UN’ECONOMISTA, IMEN JANE – “CHORA MEDIA”, LA SOCIETÀ DI PODCAST DI MARIO CALABRESI, HA MESSO GLI OCCHI SULLA STARTUP E SE LA VUOLE COMPRARE A PREZZI STRACCIATI. MA TRA I SOCI CI SONO NON POCHI MALUMORI…

DAGONEWS

ALESSANDRO TOMMASI IMEN JANE

"Will" il coyote o "Will" il cojone? Volano gli stracci a "Will Italia", lo pseudo-giornale di Instagram fondato dall’ex manager di Airbnb Alessandro Tommasi e dall’economista star che non è un’economista, Imen Jane.

Come rivela “il Sole 24 Ore”, “Chora media”, la società di podcast di Mario Calabresi vuole comprarsi la "startup" da 1,2 mlioni di follower, a prezzi stracciati.

WILL ITALIA

Ma all'interno di "Will" ci sono non pochi malumori. Non solo per la (s)vendita, ma anche per il ruolo sempre più ingombrante di Alessandro Tommasi.

Il "co-founder" starebbe infatti trattando per la vendita da mesi e vorrebbe far fuori gli altri soci, dando via il marchio per 5 milioni e 200mila euro. Cioè poco più dei soldi messi in questi anni dagli investitori. Il sospetto è che Tommasi si sia già messo al sicuro, con un lauto stipendio (si parla addirittura di 450mila euro in tre anni) per sé e i suoi collaboratori più “intimi”.

ALESSANDRO TOMMASI

A rovinare la festa potrebbe essere proprio la laureata all’università della vita, Imen Jane, che dopo lo scandalo dei suoi titoli taroccati (scoperto da Dagospia), ha lasciato il cda di “Will”, ma non la società. È stata proprio lei a opporsi e bloccare tutto, chiedendo molti più soldi. Chora rilancerà o lascerà Will al suo destino e ai suoi scazzi?

mario calabresi chora media.

LA CHORA DI CALABRESI FA SHOPPING E PUNTA A WILL

A. Bio. per www.ilsole24ore.com

Operazione di M&A in vista nel settore dei podcast. A quanto risulta al Sole 24 Ore, Chora, podcast company di qualità diretta da Mario Calabresi (ex direttore di Repubblica e La Stampa), ha messo gli occhi su Will Media, startup giornalistica 100% social che crea contenuti editoriali digitali, fondata e guidata da Alessandro Tommasi.

chora media

Come co-founder, ma non è più in Cda, Will annovera Imen Boulahrjane meglio nota come Imen Jane, l’influencer sugli scudi per le riuscitissime pillole di divulgazione dell’economia su Instagram, poi però finita al centro delle polemiche per una falsa laurea.

imen jane su instagram si definiva economista poi ha cancellato

Sul dossier le parti sarebbero in dirittura d’arrivo: da una parte la Is Media Srl e dall’altra Chora, marchio della Be Content a sua volta controllata all’85% da Be Water (i cui soci di riferimento sono Mario Gianani della casa di produzione Wildside e Guido Maria Brera di Kairos Partners), con l’amministratore unico Mario Calabresi al 15 per cento. Chora è nata a fine 2020.

