imen jane su instagram si definiva economista poi ha cancellato

Aveva ingannato (quasi) tutti, Iman Boulahrajane, in arte “Imen Jane”, sedicente economista, famosa sui social per “insegnare l’economia in 15 secondi”. Peccato che Imen non solo non sia economista (come dichiarava nella biografia e in diverse interviste), ma non sarebbe nemmeno laureata in economia, né in altre facoltà universitarie.

Imen nasce in un paesino del varesotto, a Cassano Magnago (VA), e inizia la sua carriera nel mondo dei social pubblicando foto di moda, borse, scarpe, vestiti. Si candida anche in politica, col PD, al consiglio comunale di Cassano Magnago, dove non risulta eletta. Improvvisamente inizia a realizzare brevi video-storie in cui sintetizza la rassegna stampa politica ed economica.

visura camerale di imen jane

I contenuti curiosamente somigliano molto a quelli della TV Pop Economy, lanciata poco tempo prima sul digitale terrestre. Stesse tecniche, stessi temi, stessi strumenti. A settembre 2019 annuncia anche l’uscita di un libro di economia, che, però, risulta scritto da un consulente, in uscita questo dicembre.

Seguono interviste nella quale si definisce “economista” (giornale dell’Università Iulm), partecipazioni a giurie (sempre come economista), viene addirittura nominata tra i “30 under 30 di Forbes”, partecipa a podcast dove dispensa lezioni su come “avere successo nella vita”, o su come non le piaccia “seguire sempre le regole”, e “io mi occupo solo di quello che conosco davvero”.

imen jane con mattarella

Imen Jane nel suo profilo Instagram si accredita con tutti i maggiori influencer e politici italiani: pubblica foto con Beppe Sala, con Pisapia, con il (vero) economista Carlo Cottarelli, persino con Mattarella, o con le celebrities Chiara Ferragni o Alessandro Cattelan.

Infine fonda una società, IS Media srl, che promuove il canale social “Will” annunciato su tutti i giornali come il giornalismo del futuro. La società - secondo Repubblica - raccoglie 1,2 milioni di euro di finanziamenti, anche grazie all'impegno dei fondatori (tra loro Alessandro Tommasi, ex manager di Airbnb) e degli investitori (tra questi Francesco Fumagalli e Davide Dattoli).

imen jane beppe sala

L’azienda promuove informazioni e pubblicità ed è diretta da Imen Jane, che sulla visura camerale è identificata come “laureata in Economia Aziendale nel 2017”.

Accade però che in un evento online organizzato pochi giorni dalla banca d’affari Goldman Sachs, Imen Jane si presenti ancora una volta come economista, ma tra gli spettatori qualcuno si insospettisca per il linguaggio non esattamente tecnico, e chieda alla relatrice: “In cosa è laureata?”.

imen jane alla prima della scala

A quella domanda, nessuna risposta. Perché l’economista non è laureata, né in economia, né in nessun’altra materia, come si capisce dalla risposta evasiva dell’interlocutrice. Dagospia ha chiesto all'università Bicocca se Imen (o Iman) risultasse laureata, ma non ha avuto risposta.

A seguito di questo evento si sono inseguiti rumors tra addetti ai lavori e collaboratori, tra chi già sospettava, chi aveva iniziato a fare debunking e scoprendo che i conti non tornavano. E infatti i conti non tornano, e allora lo chiediamo direttamente a lei: Imen Jane, per caso il tuo unico titolo, a 26 anni, è un diploma di liceo scientifico?

In caso, avrebbe mentito per anni, dichiarando una professione e una laurea falsi.

Per un’economista che professava una mission contro le fake news, è davvero una strana notizia, ma almeno, questa volta, è vera.

imen jane alessandro cattelan

imen jane presentata da goldman sachs come economista